14 декабря 2022

Польша объявила Россию страной-спонсором терроризма

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Польша приняла резолюцию о признании РФ государством поддерживающим терроризм Фото:

Депутаты Польши приняли резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. Об этом говорится в тексте резолюции, которую приняли в нижней палате польского парламента (Сейм — прим. URA.RU.).

«Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы», — передает текст документа ТАСС. За принятие резолюции проголосовал 231 депутат, остальные 226 участников отказались от голосования.

По словам польских депутатов, Россия несет ответственность за крушения самолета «Малайзийских авиалиний» в 2014 году. Кроме этого, РФ обвинили в авиакатастрофе польского правительственного лайнера под Смоленском в 2010 году.

Ранее URA.RU сообщало, что Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом». В своем сообщении польский сенат также призвал другие страны «признать власть Российской Федерации как террористический режим».

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Депутаты Польши приняли резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. Об этом говорится в тексте резолюции, которую приняли в нижней палате польского парламента (Сейм — прим. URA.RU.). «Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы», — передает текст документа ТАСС. За принятие резолюции проголосовал 231 депутат, остальные 226 участников отказались от голосования. По словам польских депутатов, Россия несет ответственность за крушения самолета «Малайзийских авиалиний» в 2014 году. Кроме этого, РФ обвинили в авиакатастрофе польского правительственного лайнера под Смоленском в 2010 году. Ранее URA.RU сообщало, что Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом». В своем сообщении польский сенат также призвал другие страны «признать власть Российской Федерации как террористический режим».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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