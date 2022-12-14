Польша объявила Россию страной-спонсором терроризма

15 декабря 2022 в 04:18 Размер текста - 17 +

Польша приняла резолюцию о признании РФ государством поддерживающим терроризм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Польши приняли резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. Об этом говорится в тексте резолюции, которую приняли в нижней палате польского парламента (Сейм — прим. URA.RU.). «Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы», — передает текст документа ТАСС. За принятие резолюции проголосовал 231 депутат, остальные 226 участников отказались от голосования. По словам польских депутатов, Россия несет ответственность за крушения самолета «Малайзийских авиалиний» в 2014 году. Кроме этого, РФ обвинили в авиакатастрофе польского правительственного лайнера под Смоленском в 2010 году. Ранее URA.RU сообщало, что Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом». В своем сообщении польский сенат также призвал другие страны «признать власть Российской Федерации как террористический режим».

Депутаты Польши приняли резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. Об этом говорится в тексте резолюции, которую приняли в нижней палате польского парламента (Сейм — прим. URA.RU.). «Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы», — передает текст документа ТАСС. За принятие резолюции проголосовал 231 депутат, остальные 226 участников отказались от голосования. По словам польских депутатов, Россия несет ответственность за крушения самолета «Малайзийских авиалиний» в 2014 году. Кроме этого, РФ обвинили в авиакатастрофе польского правительственного лайнера под Смоленском в 2010 году. Ранее URA.RU сообщало, что Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом». В своем сообщении польский сенат также призвал другие страны «признать власть Российской Федерации как террористический режим».