NDP: Польша определилась с датой захвата Западной Украины NDP: Польша планирует захватить Западную Украину в мае 17 декабря 2022 в 19:25 Размер текста - 17 + Ярослав Качиньский готовится к захвату части Украины 4 мая 2023 года, пишет польское издание Фото: Алексей Витвицкий /РИА Новости В Польше готовят вооруженные силы страны для нападения на Западную часть Украины 4 мая 2023 года. Об этом сообщает польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat. «[Представитель правящей партии Польши Ярослав] Качиньский уже выбрал дату начала „Марша освобождения“ на Киев: 4 мая», — пишут авторы издания. Они делают такие выводы в связи с тем, что с 23 по 27 марта всех поляков призывают на учения. Авторы уточняют, что Качиньский давно готовится ко дню, когда можно будет захватить западную часть Украины. В Польше уже создаются специальные программы и организуются лагеря для подготовки граждан. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что польские националисты хотят забрать себе западную часть Украины. Он также подчеркнул, что гарантом территориальной целостности страны могла бы стать Россия. Также Польша не поддержала планы Евросоюза на 2023 год по поддержке Украины, пишет «Национальная служба новостей». В Польше готовят вооруженные силы страны для нападения на Западную часть Украины 4 мая 2023 года. Об этом сообщает польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat. «[Представитель правящей партии Польши Ярослав] Качиньский уже выбрал дату начала „Марша освобождения“ на Киев: 4 мая», — пишут авторы издания. Они делают такие выводы в связи с тем, что с 23 по 27 марта всех поляков призывают на учения. Авторы уточняют, что Качиньский давно готовится ко дню, когда можно будет захватить западную часть Украины. В Польше уже создаются специальные программы и организуются лагеря для подготовки граждан. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что польские националисты хотят забрать себе западную часть Украины. Он также подчеркнул, что гарантом территориальной целостности страны могла бы стать Россия. Также Польша не поддержала планы Евросоюза на 2023 год по поддержке Украины, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям