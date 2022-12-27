Туры на челябинские базы отдыха полностью раскупили

Жители региона заинтересовались турами на базы отдыха в Новый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области полностью раскупили туры на базы отдыха на Новый год. Как URA.RU сообщили участники рынка, спрос в сравнении с декабрем 2021 года возрос многократно.

«Места в качественных объектах размещения выкуплены. Востребованность курортов значительно выше, чем годом ранее. Причем туристы зачастую готовы платить больше», — рассказала URA.RU директор турагентства «Андромеда» Ольга Васильева.

Собеседница URA.RU отметила: путешественникам важно наличие активностей, поэтому, например, на курорте «Солнечная долина» полная загрузка: рядом горнолыжный комплекс. Спрос определяет цены. Васильева привела несколько кейсов: стоимость трехместного номера на «Золотом пляже» в Миассе достигает 11 тысяч рублей, отправиться без питания в туркомплекс «Русский остров» на озере Калды в Кунашакском районе в избу для 16 человек обойдется в Рождество в 26500 рублей.

Управляющая эко-отелем «Аргази» на одноименном озере Алла Подсуконных отметила, что до 3 января проживание в домиках раскуплено. Едут из Челябинска, Каслей, Екатеринбурга и Кургана. Стоимость — как в высокий летний сезон: 4500 рублей за домик на четверых. Хорошая востребованность также отдыха в новом формате — в глэмпинге URAL Glamp. Как URA.RU сообщила управляющая Мария Андреева, в основном бронируют на пару дней, реже — на неделю. В числе наиболее активных туристов пары и семьи с детьми.

Озеро хотя и важный, но не единственный магнит для приезжающих. В эко-отеле «Веселая мельница» в Веселовке близ Златоуста туристам предлагают поездки на снегоболотоходе, на снегоходах и прогулки по экотропам на Уреньгу. Директор Татьяна Рыбкина отметила URA.RU: вырос спрос на детский отдых. Зато востребованность увеселительных мероприятий резко снизилась.