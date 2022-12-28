Аналитики RAND: США планируют безнаказанно нанести удар по России

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США планируют нанести удар по России, заявила Виктория Никифорова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Аналитический центр RAND выпустил доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией. Из него следует, что Штаты планируют нанести безнаказанный удар по России. Об этом сообщила обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова, ознакомившаяся с докладом.

«Главная задача Вашингтона в текущем кризисе, как ее формулируют аналитики RAND, — это „наказывать“ и „сдерживать“ Россию. Делать, однако, это надлежит так, чтобы у России не появилось повода применить свое ядерное оружие и ситуация не скатилась к полномасштабной войне между Россией и НАТО», — заявила Никифорова.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. Так, с момента начала СВО, США передали Украине 236 артиллерийских систем, 38 из них — это установки HIMARS. «Федеральное агентство новостей» передает слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что Пентагон планирует нанести «обезглавливающего удар» по Кремлю.

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Аналитический центр RAND выпустил доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией. Из него следует, что Штаты планируют нанести безнаказанный удар по России. Об этом сообщила обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова, ознакомившаяся с докладом. «Главная задача Вашингтона в текущем кризисе, как ее формулируют аналитики RAND, — это „наказывать“ и „сдерживать“ Россию. Делать, однако, это надлежит так, чтобы у России не появилось повода применить свое ядерное оружие и ситуация не скатилась к полномасштабной войне между Россией и НАТО», — заявила Никифорова. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. Так, с момента начала СВО, США передали Украине 236 артиллерийских систем, 38 из них — это установки HIMARS. «Федеральное агентство новостей» передает слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что Пентагон планирует нанести «обезглавливающего удар» по Кремлю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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