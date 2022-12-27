В Кургане не могут начать строить поликлинику из-за ошибок в документах

Строительство новой поликлиники по улице Кирова в Кургане идет с отставанием по графику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане затягивается строительство новой восьмиэтажной поликлиники по улице Кирова. По информации подрядчика ЗАО «Курганстальмост», это связано с тем, что курганские власти меняют назначения помещения и требуется повторная экспертиза. Об этом сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Строительство новой поликлиники по улице Кирова движется с некоторым отставанием. Это связано с тем, что заказчик меняет назначение помещения. Для этого потребуется повторная экспертиза», — говорится в публикации.

Сейчас на территории будущей поликлиники задавлено 50% свайного поля. Строители заняты выносом сетей из пятна застройки. В январе планируют приступить к обустройству фундамента. В пресс-службе «Курганстальмоста» отметили, что здесь также появится второй этап работ, предусматривающий, в том числе, строительство автостоянки. Срок окончания строительства — июль 2024 года. Заказчиком строительства поликлиники выступает Управление капитального строительства Курганской области.

URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте старого корпуса областной клинической больницы по улице Кирова построят новую поликлинику. Стоимость демонтажных и строительных работ составит около 789 миллионов рублей. Позже инсайдеры сообщали агентству, что стройка поликлиники может сорваться из-за несделанных инженерных изысканий. Другие источники возмущались тому, что поликлинику начали строить без учета парковочных мест.