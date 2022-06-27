Строительство новой поликлиники планируют завершить до конца июля 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заканчивается снос здания старого корпуса Курганской областной клинической больницы по улице Кирова. Демонтажными работами и строительством новой девятиэтажной поликлиники занимается предприятие ЗАО «Курганстальмост». Об этом сообщается на сайте регионального департамента здравоохранения.

«В настоящее время осуществляется демонтаж корпуса №4 Курганской областной клинической больницы. Работы по возведению поликлиники планируется завершить к 31 июля 2024 года. Поликлиника мощностью 750 посещений в смену будет расположена по адресу: Томина, 63», — рассказал руководитель Курганской областной клинической больницы Николай Плотников.

В департаменте здравоохранения региона отметили, что всего в новом здании областной поликлиники будет расположено девять этажей. «В новой поликлинике будет восемь наземных этажей, включая технический этаж и первый подземный этаж — подвал. То есть семь этажей будет задействовано непосредственно для оказания медицинской помощи и два этажа технические, необходимые для полноценного функционирования здания», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало о том, что в центре Кургана начали сносить старое здание областной больницы. На месте старого корпуса планируют построить консультативную поликлинику со встроенными помещениями стационара на 127 мест. Стоимость демонтажных и строительных работ составляет около 789 млн рублей. Также сообщалось, что в курганской больнице введут пропускной режим и досмотр сумок.

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