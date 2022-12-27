27 декабря 2022

В Перми домой вернули мобилизованного отца ребенка-инвалида

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Отправка мобилизованных. Тюмень, военный, военнослужащий, мобилизация, мобилизованный
Мобилизованный Новый год встретит дома Фото:
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Мобилизация в России

Пермяка, мобилизованного для участия в спецоперации, власти решили вернуть в семью. Дело в том, что один из его детей, а также мать являются инвалидами. Об этом рассказал уполномоченный правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, к которому с просьбой о демобилизации бойца обратилась его супруга.

«У женщины два ребенка, один из которых инвалид. Кроме того, мать мужа, когда он уже уехал, получила инвалидность первой группы. Забота о ней легла на плечи заявительницы. Благодаря глубокому человеческому отношению и слаженным действиям с министерством территориальной безопасности принято решение о возвращении мобилизованного мужа пермячки», — написал Сапко в соцсетях.

Омбудсмен отметил, что сегодня позвонил женщине и сообщил, что ее муж скоро вернется домой. Спецоперацию на территории ЛДНР и Украины Россия ведет с 24 февраля. Она направлена защиту мирных жителей Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин.

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Пермяка, мобилизованного для участия в спецоперации, власти решили вернуть в семью. Дело в том, что один из его детей, а также мать являются инвалидами. Об этом рассказал уполномоченный правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, к которому с просьбой о демобилизации бойца обратилась его супруга. «У женщины два ребенка, один из которых инвалид. Кроме того, мать мужа, когда он уже уехал, получила инвалидность первой группы. Забота о ней легла на плечи заявительницы. Благодаря глубокому человеческому отношению и слаженным действиям с министерством территориальной безопасности принято решение о возвращении мобилизованного мужа пермячки», — написал Сапко в соцсетях. Омбудсмен отметил, что сегодня позвонил женщине и сообщил, что ее муж скоро вернется домой. Спецоперацию на территории ЛДНР и Украины Россия ведет с 24 февраля. Она направлена защиту мирных жителей Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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