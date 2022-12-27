В Перми домой вернули мобилизованного отца ребенка-инвалида

Мобилизованный Новый год встретит дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Пермяка, мобилизованного для участия в спецоперации, власти решили вернуть в семью. Дело в том, что один из его детей, а также мать являются инвалидами. Об этом рассказал уполномоченный правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, к которому с просьбой о демобилизации бойца обратилась его супруга.

«У женщины два ребенка, один из которых инвалид. Кроме того, мать мужа, когда он уже уехал, получила инвалидность первой группы. Забота о ней легла на плечи заявительницы. Благодаря глубокому человеческому отношению и слаженным действиям с министерством территориальной безопасности принято решение о возвращении мобилизованного мужа пермячки», — написал Сапко в соцсетях.

Омбудсмен отметил, что сегодня позвонил женщине и сообщил, что ее муж скоро вернется домой. Спецоперацию на территории ЛДНР и Украины Россия ведет с 24 февраля. Она направлена защиту мирных жителей Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин.