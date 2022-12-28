Пермяков зовут на «темные экскурсии»

Жителей Перми позвали на экскурсию во мраке

«Темные экскурсии» пройдут в музее современного искусства «PERMM» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жителей Перми приглашают на «темные экскурсии». Выставка пройдет в музее современного искусства «PERMM» и рассчитана на 10 человек. Гостям предлагают изучать работы авторов в частичном отсутствии света.

«На целый час лабиринт выставки „Это другое“ погрузится во тьму, пробираться по которой участники будут с помощью лучей фонариков. Оказавшись в полной темноте, гости смогут увидеть, что скрывают темные работы Вадима Михайлова. Выхваченные ярким светом фрагменты произведений начинают проявлять неожиданные фактуры, цвета, детали и мастерство автора, работающего в технике сграффито (процарапывание)», — указано на сайте музея.

Куратор выставки — российский искусствовед Лизавета Матвеева, которая объединила более полусотни работ Вадима Михайлова, работающего в технике сграффито с 2019 года. Выставка в полумраке, пронизанная лучами света, погружает зрителя в неизвестность и позволяет ему самостоятельно выстраивать свой маршрут, отметили специалисты. Первая «темная экскурсия» состоится 30 декабря.