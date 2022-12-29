В Академии военных наук спрогнозировали новую войну в Европе

Военный аналитик Прохватилов: европейцы побегут от гражданской войны в Россию

30 декабря 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Европейцы могут поехать в РФ ради стабильности, считает Владимир Прохватилов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фоне энергетического и экономического кризиса в Европе может начаться гражданская война. Из-за этого местные жители будут стараться уехать в более стабильные страны, например, Россию. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Великобритания, которая вышла из Евросоюза, заинтересована в его максимальном ослаблении, как и США. Америка организовала весь энергетический кризис, заставив отказаться от дешевых российских нефти и газа. Отсюда все и пошло: отключения веерные (циклическое отключение потребителей от электросети с целью ограничения объема потребляемой энергии — прим. ред.), удорожание. Весь европейский бизнес и промышленность уходят в США. Это дестабилизирует социальную ситуацию в Европе. Начинается экономическая хаотизация. Это будет просто внутриевропейская гражданская война. Куда побегут европейцы? Не исключаю, что в Россию. Где, может, и не так стабильно, как в Советском Союзе, но никаких гражданских и городских войн нет», — сказал Владимир Прохватилов. Во многих европейских странах уже складывается очень непростая ситуация, отметил военный аналитик. «Различные мигранты уже громят Париж. Веерные отключения начались по всей Европе, во Франции и, кажется, даже в Швейцарии. В Великобритании вообще люди замерзают», — объяснил старший научный сотрудник. Эксперт предположил, что власть в Европе может перейти к туркам. «В Европе мощная сеть турецкой агентуры. В каждом городе Германии есть мусульманская мечеть, которую контролирует и проплачивает сеть турецких медресе, то есть духовных училищ. Там сильное влияние организации „Серые волки“ (Бозкурт). Все это контролируется Турцией, которая в большой дружбе с Великобританией. Ряд экспертов, в частности, из Института Ближнего Востока, прогнозируют, что власть в Европе де-факто может перейти в руки этих турецких структур, которые есть в разных европейских городах и полностью финансируются и управляются этими турецкими агентурными сетями», — заключил Прохватилов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне энергетического и экономического кризиса в Европе может начаться гражданская война. Из-за этого местные жители будут стараться уехать в более стабильные страны, например, Россию. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Великобритания, которая вышла из Евросоюза, заинтересована в его максимальном ослаблении, как и США. Америка организовала весь энергетический кризис, заставив отказаться от дешевых российских нефти и газа. Отсюда все и пошло: отключения веерные (циклическое отключение потребителей от электросети с целью ограничения объема потребляемой энергии — прим. ред.), удорожание. Весь европейский бизнес и промышленность уходят в США. Это дестабилизирует социальную ситуацию в Европе. Начинается экономическая хаотизация. Это будет просто внутриевропейская гражданская война. Куда побегут европейцы? Не исключаю, что в Россию. Где, может, и не так стабильно, как в Советском Союзе, но никаких гражданских и городских войн нет», — сказал Владимир Прохватилов. Во многих европейских странах уже складывается очень непростая ситуация, отметил военный аналитик. «Различные мигранты уже громят Париж. Веерные отключения начались по всей Европе, во Франции и, кажется, даже в Швейцарии. В Великобритании вообще люди замерзают», — объяснил старший научный сотрудник. Эксперт предположил, что власть в Европе может перейти к туркам. «В Европе мощная сеть турецкой агентуры. В каждом городе Германии есть мусульманская мечеть, которую контролирует и проплачивает сеть турецких медресе, то есть духовных училищ. Там сильное влияние организации „Серые волки“ (Бозкурт). Все это контролируется Турцией, которая в большой дружбе с Великобританией. Ряд экспертов, в частности, из Института Ближнего Востока, прогнозируют, что власть в Европе де-факто может перейти в руки этих турецких структур, которые есть в разных европейских городах и полностью финансируются и управляются этими турецкими агентурными сетями», — заключил Прохватилов.