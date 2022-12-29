Власти Саратова стали называть бомбоубежища менее пугающим термином

Власти Саратова заменили слово «бомбоубежище» на «углубленное помещение»
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Убежище ГО и ЧС. Пермь, убежище, бомбоубежище, бункер, го и чс, ядерная война
Управление безопасности Саратова напомнило гражданам расположение «углубленных помещений» Фото:

Отвечая на вопросы жителей Саратова о расположении защитных сооружений, местные власти заменили термин «бомбоубежище» на «углубленное помещение». Решение саратовских властей о замене слова пояснили в пресс-службе управления безопасности и жизнедеятельности населения региона.

«Термин „бомбоубежище“ является устаревшим, поэтому говоря о защитных сооружениях гражданской обороны, необходимо понимать, что они располагаются прежде всего на промышленных предприятиях, заводах, фабриках, которые имеют непрерывный цикл работы и предназначены для укрытия рабочих смен в случае угрозы», — пояснили в пресс-службе управления безопасности региона решение властей заменить термин на «углубленное помещение». Сообщение пресс-службы передает портал «Репортер 64».

В управлении безопасности Саратова также напомнили гражданам порядок действий при экстренных ситуациях. И призвали их помнить расположение «углубленных помещений» в городе.

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Отвечая на вопросы жителей Саратова о расположении защитных сооружений, местные власти заменили термин «бомбоубежище» на «углубленное помещение». Решение саратовских властей о замене слова пояснили в пресс-службе управления безопасности и жизнедеятельности населения региона. «Термин „бомбоубежище“ является устаревшим, поэтому говоря о защитных сооружениях гражданской обороны, необходимо понимать, что они располагаются прежде всего на промышленных предприятиях, заводах, фабриках, которые имеют непрерывный цикл работы и предназначены для укрытия рабочих смен в случае угрозы», — пояснили в пресс-службе управления безопасности региона решение властей заменить термин на «углубленное помещение». Сообщение пресс-службы передает портал «Репортер 64». В управлении безопасности Саратова также напомнили гражданам порядок действий при экстренных ситуациях. И призвали их помнить расположение «углубленных помещений» в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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