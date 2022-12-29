Власти Саратова стали называть бомбоубежища менее пугающим термином

Власти Саратова заменили слово «бомбоубежище» на «углубленное помещение»

29 декабря 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Управление безопасности Саратова напомнило гражданам расположение «углубленных помещений» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отвечая на вопросы жителей Саратова о расположении защитных сооружений, местные власти заменили термин «бомбоубежище» на «углубленное помещение». Решение саратовских властей о замене слова пояснили в пресс-службе управления безопасности и жизнедеятельности населения региона. «Термин „бомбоубежище“ является устаревшим, поэтому говоря о защитных сооружениях гражданской обороны, необходимо понимать, что они располагаются прежде всего на промышленных предприятиях, заводах, фабриках, которые имеют непрерывный цикл работы и предназначены для укрытия рабочих смен в случае угрозы», — пояснили в пресс-службе управления безопасности региона решение властей заменить термин на «углубленное помещение». Сообщение пресс-службы передает портал «Репортер 64». В управлении безопасности Саратова также напомнили гражданам порядок действий при экстренных ситуациях. И призвали их помнить расположение «углубленных помещений» в городе.

Отвечая на вопросы жителей Саратова о расположении защитных сооружений, местные власти заменили термин «бомбоубежище» на «углубленное помещение». Решение саратовских властей о замене слова пояснили в пресс-службе управления безопасности и жизнедеятельности населения региона. «Термин „бомбоубежище“ является устаревшим, поэтому говоря о защитных сооружениях гражданской обороны, необходимо понимать, что они располагаются прежде всего на промышленных предприятиях, заводах, фабриках, которые имеют непрерывный цикл работы и предназначены для укрытия рабочих смен в случае угрозы», — пояснили в пресс-службе управления безопасности региона решение властей заменить термин на «углубленное помещение». Сообщение пресс-службы передает портал «Репортер 64». В управлении безопасности Саратова также напомнили гражданам порядок действий при экстренных ситуациях. И призвали их помнить расположение «углубленных помещений» в городе.