28 декабря 2022

Текслер открыл в Челябинске лыжероллерную трассу. Фото

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Текслер на объектах. Магнитогорск, пресс-подход, теклер алексей
Губернатор Алексей Текслер презентовал новый спортивный объект Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 декабря открыл новую лыжероллерную трассу «Карпов пруд». Как сообщила пресс-служба главы региона, спортсменам вручили ратрак и другую технику.

«В Челябинске завершился первый этап строительства центра лыжного спорта. Из областного и челябинского бюджета выделены средства на приобретение спецоборудования и техники, необходимой для функционирования комплекса. Это ратрак, автомобиль „Нива“ со специальным оборудованием и электронный хронометраж», — уточнила пресс-служба Текслера.

Строительство первой очереди началось в мае. Протяженность участка составила 2,5 км. Когда возведение объекта завершится, длина трассы достигнет 3,75 км. Также 29 декабря заработал стадион площадью 250×80 м. Спортсменам создали комфортные условия: вакс-кабины для переодевания и подготовки лыжного инвентаря. Для тренировок вечером работает освещение.

Текслер заявил, что новый объект поможет молодым спортсменам становиться чемпионами. Действующий олимпийский чемпион Сергей Устюгов и мэр Челябинска Наталья Котова также приняли участие в открытии. На следующем этапе объект дополнят новыми вакс-кабинами, хозблоком, судейским корпусом, биатлонным стрельбищем, спортивными площадками и физкультурно-оздоровительным комплексом.

Открытие трассы состоялось на Карповом пруду
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Алексей Текслер пожелал юным спортсменам побед
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 декабря открыл новую лыжероллерную трассу «Карпов пруд». Как сообщила пресс-служба главы региона, спортсменам вручили ратрак и другую технику. «В Челябинске завершился первый этап строительства центра лыжного спорта. Из областного и челябинского бюджета выделены средства на приобретение спецоборудования и техники, необходимой для функционирования комплекса. Это ратрак, автомобиль „Нива“ со специальным оборудованием и электронный хронометраж», — уточнила пресс-служба Текслера. Строительство первой очереди началось в мае. Протяженность участка составила 2,5 км. Когда возведение объекта завершится, длина трассы достигнет 3,75 км. Также 29 декабря заработал стадион площадью 250×80 м. Спортсменам создали комфортные условия: вакс-кабины для переодевания и подготовки лыжного инвентаря. Для тренировок вечером работает освещение. Текслер заявил, что новый объект поможет молодым спортсменам становиться чемпионами. Действующий олимпийский чемпион Сергей Устюгов и мэр Челябинска Наталья Котова также приняли участие в открытии. На следующем этапе объект дополнят новыми вакс-кабинами, хозблоком, судейским корпусом, биатлонным стрельбищем, спортивными площадками и физкультурно-оздоровительным комплексом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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