Текслер открыл в Челябинске лыжероллерную трассу. Фото

29 декабря 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер презентовал новый спортивный объект Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 декабря открыл новую лыжероллерную трассу «Карпов пруд». Как сообщила пресс-служба главы региона, спортсменам вручили ратрак и другую технику. «В Челябинске завершился первый этап строительства центра лыжного спорта. Из областного и челябинского бюджета выделены средства на приобретение спецоборудования и техники, необходимой для функционирования комплекса. Это ратрак, автомобиль „Нива“ со специальным оборудованием и электронный хронометраж», — уточнила пресс-служба Текслера. Строительство первой очереди началось в мае. Протяженность участка составила 2,5 км. Когда возведение объекта завершится, длина трассы достигнет 3,75 км. Также 29 декабря заработал стадион площадью 250×80 м. Спортсменам создали комфортные условия: вакс-кабины для переодевания и подготовки лыжного инвентаря. Для тренировок вечером работает освещение. Текслер заявил, что новый объект поможет молодым спортсменам становиться чемпионами. Действующий олимпийский чемпион Сергей Устюгов и мэр Челябинска Наталья Котова также приняли участие в открытии. На следующем этапе объект дополнят новыми вакс-кабинами, хозблоком, судейским корпусом, биатлонным стрельбищем, спортивными площадками и физкультурно-оздоровительным комплексом. Открытие трассы состоялось на Карповом пруду Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексей Текслер пожелал юным спортсменам побед Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 декабря открыл новую лыжероллерную трассу «Карпов пруд». Как сообщила пресс-служба главы региона, спортсменам вручили ратрак и другую технику. «В Челябинске завершился первый этап строительства центра лыжного спорта. Из областного и челябинского бюджета выделены средства на приобретение спецоборудования и техники, необходимой для функционирования комплекса. Это ратрак, автомобиль „Нива“ со специальным оборудованием и электронный хронометраж», — уточнила пресс-служба Текслера. Строительство первой очереди началось в мае. Протяженность участка составила 2,5 км. Когда возведение объекта завершится, длина трассы достигнет 3,75 км. Также 29 декабря заработал стадион площадью 250×80 м. Спортсменам создали комфортные условия: вакс-кабины для переодевания и подготовки лыжного инвентаря. Для тренировок вечером работает освещение. Текслер заявил, что новый объект поможет молодым спортсменам становиться чемпионами. Действующий олимпийский чемпион Сергей Устюгов и мэр Челябинска Наталья Котова также приняли участие в открытии. На следующем этапе объект дополнят новыми вакс-кабинами, хозблоком, судейским корпусом, биатлонным стрельбищем, спортивными площадками и физкультурно-оздоровительным комплексом.