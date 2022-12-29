Метеоролог Шувалов спрогнозировал погоду на новогодние праздники в России

30 декабря 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

В Москве в новогодние каникулы оттепель сменится небольшими морозами, отметил Александр Шувалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В центре Европейской территории России, в частности в Москве, в новогодние праздники оттепели будут сменяться минусовыми температурами, а на Урале ожидается до -20 градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В центре европейской России по-прежнему будут метания от минуса к оттепели и обратно. Так будет практически все новогодние каникулы. В Москве 2 января +3, +5, 3 января 0, -5, 4 января понижение до -10 градусов. 5 и 6 января по утрам -10, -12, к Рождеству потеплеет до 0, +2. 3 и 6 января ожидаются сильные осадки. На Урале холодный день 1 января, -18, -20 градусов, сменится 2 января потеплением. Пройдет очередной фронтальный раздел с европейской территории, который попытается сдвинуть с места сибирский антициклон. Будет снежок, днем -3, -5 градусов. Но это кратковременно. Антициклон 4 и 5 января опять усиливается, ночью -20. И, наверное, до Рождества холодная погода сохранится», — дал прогноз Александр Шувалов. При этом метеоролог добавил, что в новогоднюю ночь до -25 ожидается только на Урале. «В новогоднюю ночь в Москве дождь, в Санкт-Петербурге дождь. А на Урале и за Уралом — Тюмень, Екатеринбург — вотчина Дедушки Мороза. Тут в новогоднюю ночь -25. Что касается юга — там вообще Деду Морозу делать нечего, потому что Севастополь, Симферополь, Мелитополь, Краснодар, Новороссийск, Сочи — это +10, +12 градусов. И в первый новогодний день где-то +2, +7. Ну, то есть, какой тут Дед Мороз. Никакой Дед Мороз этого не выдержит», — подытожил Шувалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В центре Европейской территории России, в частности в Москве, в новогодние праздники оттепели будут сменяться минусовыми температурами, а на Урале ожидается до -20 градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В центре европейской России по-прежнему будут метания от минуса к оттепели и обратно. Так будет практически все новогодние каникулы. В Москве 2 января +3, +5, 3 января 0, -5, 4 января понижение до -10 градусов. 5 и 6 января по утрам -10, -12, к Рождеству потеплеет до 0, +2. 3 и 6 января ожидаются сильные осадки. На Урале холодный день 1 января, -18, -20 градусов, сменится 2 января потеплением. Пройдет очередной фронтальный раздел с европейской территории, который попытается сдвинуть с места сибирский антициклон. Будет снежок, днем -3, -5 градусов. Но это кратковременно. Антициклон 4 и 5 января опять усиливается, ночью -20. И, наверное, до Рождества холодная погода сохранится», — дал прогноз Александр Шувалов. При этом метеоролог добавил, что в новогоднюю ночь до -25 ожидается только на Урале. «В новогоднюю ночь в Москве дождь, в Санкт-Петербурге дождь. А на Урале и за Уралом — Тюмень, Екатеринбург — вотчина Дедушки Мороза. Тут в новогоднюю ночь -25. Что касается юга — там вообще Деду Морозу делать нечего, потому что Севастополь, Симферополь, Мелитополь, Краснодар, Новороссийск, Сочи — это +10, +12 градусов. И в первый новогодний день где-то +2, +7. Ну, то есть, какой тут Дед Мороз. Никакой Дед Мороз этого не выдержит», — подытожил Шувалов.