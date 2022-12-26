26 декабря 2022

Губернатор ЯНАО вручил новогодний подарок мальчику, отец которого ушел добровольцем на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов исполнил желание семилетнего мальчика из Нового Уренгоя Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетнего мальчика из Нового Уренгоя, который загадал футбольный мяч. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

«Желание Димы глава региона уже исполнил и лично вручил мальчику новогодний подарок. В семье Коломоец всего трое детей — без подарка не остался никто. Глава семьи сейчас находится в зоне специальной военной операции, куда отправился добровольцем», — указано в сообщении.

Также на сайте регионального правительства сказано, что в этот новый год будет исполнено 90 желаний. Среди них 35 для детей из Волновахи.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов рассказал полпреду Якушеву о мерах поддержки военнослужащих и их семей. Губернатор также отметил, что с семьями мобилизованных установлен постоянный контакт.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетнего мальчика из Нового Уренгоя, который загадал футбольный мяч. Об этом говорится на сайте регионального правительства. «Желание Димы глава региона уже исполнил и лично вручил мальчику новогодний подарок. В семье Коломоец всего трое детей — без подарка не остался никто. Глава семьи сейчас находится в зоне специальной военной операции, куда отправился добровольцем», — указано в сообщении. Также на сайте регионального правительства сказано, что в этот новый год будет исполнено 90 желаний. Среди них 35 для детей из Волновахи. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов рассказал полпреду Якушеву о мерах поддержки военнослужащих и их семей. Губернатор также отметил, что с семьями мобилизованных установлен постоянный контакт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...