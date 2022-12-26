Губернатор ЯНАО вручил новогодний подарок мальчику, отец которого ушел добровольцем на СВО

Губернатор Артюхов исполнил желание семилетнего мальчика из Нового Уренгоя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетнего мальчика из Нового Уренгоя, который загадал футбольный мяч. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

«Желание Димы глава региона уже исполнил и лично вручил мальчику новогодний подарок. В семье Коломоец всего трое детей — без подарка не остался никто. Глава семьи сейчас находится в зоне специальной военной операции, куда отправился добровольцем», — указано в сообщении.

Также на сайте регионального правительства сказано, что в этот новый год будет исполнено 90 желаний. Среди них 35 для детей из Волновахи.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов рассказал полпреду Якушеву о мерах поддержки военнослужащих и их семей. Губернатор также отметил, что с семьями мобилизованных установлен постоянный контакт.