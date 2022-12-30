Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Новым годом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с наступающим 2023 годом. Одной из центральных тем видеообращения стала спецоперация на Украине, в которой принимают участие южноуральцы.

«Прошедший год не был легким. Наша страна столкнулась с серьезными экономическими санкциями, была вынуждена силой отстаивать свои национальные интересы, защищать мирных людей на наших исторических территориях. Впервые за долгое время многие наши земляки встречают Новый год на боевых позициях, вдали от родных», — сказал, в частности, глава региона.

Текслер признался, что все его мысли и чувства связаны с нашими защитниками. Губернатор выразил надежду, что под бой курантов челябинцы загадают общее желание — чтобы земляки скорее вернулись домой с победой, живыми и невредимыми

Он поблагодарил южноуральцев за труд и любовь к малой родине. Также губернатор пожелал им здоровья, новых сил, счастья, мира и добра, новых успехов и достижений.