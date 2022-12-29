Чиновников научат спасать тюменцев от терактов

Сотрудники администрации Тюмени научатся спасать жителей от взрывов и других терактов

В случае угрозы теракта муниципальные служащие должны будут позаботиться об эвакуации граждан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сотрудников администрации Тюмени научат эвакуировать граждан в случае терактов и тому, как бороться с идеологией экстремизма. Соответствующее обучение для чиновников мэрия заказала через сайт госзакупок.

«Программа повышения квалификации. Разделы: порядок действий при возникновении угрозы терактов с использованием взрывных устройств, организация эвакуации граждан в случае совершения теракта, противодействие идеологии терроризма и экстремизма», — говорится в описании объекта закупки мэрии Тюмени.

Слушателями лекций станут пять человек. Учить их будут заочно, посредством видеокурсов

Необходимость закупки URA.RU прокомментировали в пресс-службе мэрии Тюмени. «Это стандартное дополнительное образование муниципальных служащих, по обязательным темам. Обучение проходят те лица, в функциональных обязанностях которых есть выполнение соответствующих полномочий администрации», — сообщили в мэрии.