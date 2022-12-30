В Кремле вспомнили фразу Путина о желании вернуть СССР

30 декабря 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Говорить о Советском Союзе можно долго, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле накануне даты, которая знаменует 100 лет с момента образования СССР, не стали говорить о главных уроках существования и развала советского государства, вместо этого вспомнив фразу президента России Владимира Путина по этому поводу. Своим мнением с URA.RU поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это приблизительно тема для двух-трехчасовой лекции. Причем сколько будет лекторов, столько будет разных точек зрения. Я не хотел бы быть одним из таких лекторов. СССР — неотъемлемая часть нашей истории и хотел бы напомнить слова Путина, что тот кто не испытывает жалости в связи с утратой Советского Союза, не имеет сердца. А тот кто хочет его восстановить, не имеет мозгов», — заявил Песков

В Кремле накануне даты, которая знаменует 100 лет с момента образования СССР, не стали говорить о главных уроках существования и развала советского государства, вместо этого вспомнив фразу президента России Владимира Путина по этому поводу. Своим мнением с URA.RU поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это приблизительно тема для двух-трехчасовой лекции. Причем сколько будет лекторов, столько будет разных точек зрения. Я не хотел бы быть одним из таких лекторов. СССР — неотъемлемая часть нашей истории и хотел бы напомнить слова Путина, что тот кто не испытывает жалости в связи с утратой Советского Союза, не имеет сердца. А тот кто хочет его восстановить, не имеет мозгов», — заявил Песков