Си Цзиньпин похвалил Россию за позицию по Украине

30 декабря 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин заявил, что Пекин высоко ценит позицию Москвы по конфликту на Украине Фото: Официальный сайт Президента РФ Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин похвалил Россию за то, что она не отказывается от решения конфликта на Украине путем дипломатии. Об этом заявил сам лидер КНР. «Мы обратили внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем переговоров, мы высоко это ценим», — заявил Си Цзиньпин. Его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин и его коллега Си Цзиньпин провели встречу. В ходе переговоров российский лидер заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина обеспечит формирование справедливого мироустройства.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин похвалил Россию за то, что она не отказывается от решения конфликта на Украине путем дипломатии. Об этом заявил сам лидер КНР. «Мы обратили внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем переговоров, мы высоко это ценим», — заявил Си Цзиньпин. Его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин и его коллега Си Цзиньпин провели встречу. В ходе переговоров российский лидер заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина обеспечит формирование справедливого мироустройства.