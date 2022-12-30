Российские военные начали операцию по освобождению пути к Авдеевке

ВС РФ приступили к взятию Водяного, открывающему путь на Авдеевку

30 декабря 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Полное освобождение Водяного откроет путь на Авдеевку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России (ВС РФ) начали операцию по освобождению населенного пункта Водяное в Донецкой Народной Республике, которая позволит открыть путь на Авдеевку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Началась операцию по освобождению Водяного, которая позволит открыть путь на Авдеевку», — рассказал корреспондент. Он добавил, что силы, которые задействованы в наступлении концентрировались в этой местности достаточно продолжительное время. Перед наступлением проводилась артподготовка по позициям резервных украинских частей, которые располагались на окраинах Авдеевки. Это позволит предотвратить оказание ими помощи основным силам ВСУ при обороне Водяного Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите жителей Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в ходе СВО российская сторона защищает свои национальные интересы

Вооруженные силы России (ВС РФ) начали операцию по освобождению населенного пункта Водяное в Донецкой Народной Республике, которая позволит открыть путь на Авдеевку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Началась операцию по освобождению Водяного, которая позволит открыть путь на Авдеевку», — рассказал корреспондент. Он добавил, что силы, которые задействованы в наступлении концентрировались в этой местности достаточно продолжительное время. Перед наступлением проводилась артподготовка по позициям резервных украинских частей, которые располагались на окраинах Авдеевки. Это позволит предотвратить оказание ими помощи основным силам ВСУ при обороне Водяного Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите жителей Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в ходе СВО российская сторона защищает свои национальные интересы