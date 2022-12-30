Госпогранслужба Украины сообщила о тысячах мужчин, которые пытались сбежать из страны

На Украине 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу, сообщили в Госпрогранслужбе
С момента объявления военного положения на Украине 12 тысяч мужчин предприняли попытку незаконного пересечения границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу», — сообщается в telegram-канале Госпрогранслужбы. Там добавили, что 15 из них погибли на речных и горных участках.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Главными целями спецоперации назывались демилитаризация и денацификация Украины.
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