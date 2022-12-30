Госпогранслужба Украины сообщила о тысячах мужчин, которые пытались сбежать из страны

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
На Украине 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу, сообщили в Госпрогранслужбе Фото:

С момента объявления военного положения на Украине 12 тысяч мужчин предприняли попытку незаконного пересечения границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу», — сообщается в telegram-канале Госпрогранслужбы. Там добавили, что 15 из них погибли на речных и горных участках.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Главными целями спецоперации назывались демилитаризация и денацификация Украины.

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С момента объявления военного положения на Украине 12 тысяч мужчин предприняли попытку незаконного пересечения границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. «Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу», — сообщается в telegram-канале Госпрогранслужбы. Там добавили, что 15 из них погибли на речных и горных участках. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Главными целями спецоперации назывались демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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