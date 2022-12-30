Госпогранслужба Украины сообщила о тысячах мужчин, которые пытались сбежать из страны 30 декабря 2022 в 22:08 Размер текста - 17 + На Украине 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу, сообщили в Госпрогранслужбе Фото: Официальный сайт президента Украины С момента объявления военного положения на Украине 12 тысяч мужчин предприняли попытку незаконного пересечения границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. «Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу», — сообщается в telegram-канале Госпрогранслужбы. Там добавили, что 15 из них погибли на речных и горных участках. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Главными целями спецоперации назывались демилитаризация и денацификация Украины. С момента объявления военного положения на Украине 12 тысяч мужчин предприняли попытку незаконного пересечения границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. «Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу», — сообщается в telegram-канале Госпрогранслужбы. Там добавили, что 15 из них погибли на речных и горных участках. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Главными целями спецоперации назывались демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям