Путин упростил условия оплаты за российский газ для недружественных стран

Президент России Владимир Путин упросил процедуру оплаты газа для недружественных стран. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании или погашении задолженности могут производиться в иностранной валюте с использованием специального счета поставщика. Погашение задолженности по контракту не является основанием для возобновления поставок природного газа при несоблюдении покупателем порядка, установленного настоящим Указом», — говорится в указе президента.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля недружественные страны могут купить газ только за рубли. Это решение одобрили 76% россиян, 27% из них полагают, что такая мера укрепит национальную валюту.
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