Власти ХМАО сообщили этапы приемки главного долгостроя

В больнице Нижневартовска подходит к завершению этап строительно-монтажных работ

31 декабря 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

В Нижневартовской больнице строительно-монтажные работы завершат в январе Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU В департаменте общественных связей и молодежной политики ХМАО сообщили, через какие этапы должна пройти Нижневартовская городская больница перед ее вводом в строй. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала замдиректора департамента Галина Липатова. «На объекте завершаются строительно-монтажные работы, следующая стадия — проверка и отладка всех инженерных систем и медицинского оборудования. После чего больницу должна принять государственная инспекция строительного надзора, параллельно осуществляется процедура лицензирования и аккредитации», — сообщила Галина Липатова. На сегодняшний день в больнице в штатном режиме работают два блока и инфекционное отделение. Заключено 254 контракта на поставку высокотехнологичного оборудования, из них исполнено 165, исполнение остальных держится на строгом контроле. Монтаж инженерных систем и оборудования планируется завершить к концу января 2023 года. Параллельно готовится полный пакет документов для передачи в строительную инспекцию. Ранее URA.RU рассказало, что ввод в эксплуатацию больницы в Нижневартовске запланирован на март 2023 года. Больница на 1100 коек строится более 10 лет, в рамках программы «Сотрудничество».

В департаменте общественных связей и молодежной политики ХМАО сообщили, через какие этапы должна пройти Нижневартовская городская больница перед ее вводом в строй. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала замдиректора департамента Галина Липатова. «На объекте завершаются строительно-монтажные работы, следующая стадия — проверка и отладка всех инженерных систем и медицинского оборудования. После чего больницу должна принять государственная инспекция строительного надзора, параллельно осуществляется процедура лицензирования и аккредитации», — сообщила Галина Липатова. На сегодняшний день в больнице в штатном режиме работают два блока и инфекционное отделение. Заключено 254 контракта на поставку высокотехнологичного оборудования, из них исполнено 165, исполнение остальных держится на строгом контроле. Монтаж инженерных систем и оборудования планируется завершить к концу января 2023 года. Параллельно готовится полный пакет документов для передачи в строительную инспекцию. Ранее URA.RU рассказало, что ввод в эксплуатацию больницы в Нижневартовске запланирован на март 2023 года. Больница на 1100 коек строится более 10 лет, в рамках программы «Сотрудничество».