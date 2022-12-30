Власти ХМАО сообщили этапы приемки главного долгостроя

В департаменте общественных связей и молодежной политики ХМАО сообщили, через какие этапы должна пройти Нижневартовская городская больница перед ее вводом в строй. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала замдиректора департамента Галина Липатова.
«На объекте завершаются строительно-монтажные работы, следующая стадия — проверка и отладка всех инженерных систем и медицинского оборудования. После чего больницу должна принять государственная инспекция строительного надзора, параллельно осуществляется процедура лицензирования и аккредитации», — сообщила Галина Липатова.
На сегодняшний день в больнице в штатном режиме работают два блока и инфекционное отделение. Заключено 254 контракта на поставку высокотехнологичного оборудования, из них исполнено 165, исполнение остальных держится на строгом контроле. Монтаж инженерных систем и оборудования планируется завершить к концу января 2023 года. Параллельно готовится полный пакет документов для передачи в строительную инспекцию.
Ранее URA.RU рассказало, что ввод в эксплуатацию больницы в Нижневартовске запланирован на март 2023 года. Больница на 1100 коек строится более 10 лет, в рамках программы «Сотрудничество».
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