30 декабря 2022
29 декабря 2022

Власти ХМАО сообщили этапы приемки главного долгостроя

В больнице Нижневартовска подходит к завершению этап строительно-монтажных работ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нижневартовская детская клиническая окружная больница. Нижневартовск, нижневартовская детская клиническая окружная больница
В Нижневартовской больнице строительно-монтажные работы завершат в январе Фото:

В департаменте общественных связей и молодежной политики ХМАО сообщили, через какие этапы должна пройти Нижневартовская городская больница перед ее вводом в строй. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала замдиректора департамента Галина Липатова.

«На объекте завершаются строительно-монтажные работы, следующая стадия — проверка и отладка всех инженерных систем и медицинского оборудования. После чего больницу должна принять государственная инспекция строительного надзора, параллельно осуществляется процедура лицензирования и аккредитации», — сообщила Галина Липатова.

На сегодняшний день в больнице в штатном режиме работают два блока и инфекционное отделение. Заключено 254 контракта на поставку высокотехнологичного оборудования, из них исполнено 165, исполнение остальных держится на строгом контроле. Монтаж инженерных систем и оборудования планируется завершить к концу января 2023 года. Параллельно готовится полный пакет документов для передачи в строительную инспекцию.

Ранее URA.RU рассказало, что ввод в эксплуатацию больницы в Нижневартовске запланирован на март 2023 года. Больница на 1100 коек строится более 10 лет, в рамках программы «Сотрудничество».

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В департаменте общественных связей и молодежной политики ХМАО сообщили, через какие этапы должна пройти Нижневартовская городская больница перед ее вводом в строй. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала замдиректора департамента Галина Липатова. «На объекте завершаются строительно-монтажные работы, следующая стадия — проверка и отладка всех инженерных систем и медицинского оборудования. После чего больницу должна принять государственная инспекция строительного надзора, параллельно осуществляется процедура лицензирования и аккредитации», — сообщила Галина Липатова. На сегодняшний день в больнице в штатном режиме работают два блока и инфекционное отделение. Заключено 254 контракта на поставку высокотехнологичного оборудования, из них исполнено 165, исполнение остальных держится на строгом контроле. Монтаж инженерных систем и оборудования планируется завершить к концу января 2023 года. Параллельно готовится полный пакет документов для передачи в строительную инспекцию. Ранее URA.RU рассказало, что ввод в эксплуатацию больницы в Нижневартовске запланирован на март 2023 года. Больница на 1100 коек строится более 10 лет, в рамках программы «Сотрудничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...