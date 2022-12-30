Путин наградил главу Магнитогорска медалью

Глава Магнитогорска Сергей Бердников награжден за заслуги перед отечеством

31 декабря 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Сергей Бердников получил медаль за заслуги перед отечеством Фото: Илья Московец © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Магнитогорска (Челябинская область) Сергея Бердникова медалью. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ I степени наградить главу города Магнитогорска Челябинской области Бердникову Сергея Николаевича. Указ подписан 30 декабря 2022 года», — говорится в документе. Сергей Бердников был избран главой Магнитогорска в 2016 году. В октябре 2021 года переизбрался на второй строк. В 2000 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2012 году награжден почетной грамотой министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Награжден Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Магнитогорска (Челябинская область) Сергея Бердникова медалью. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ I степени наградить главу города Магнитогорска Челябинской области Бердникову Сергея Николаевича. Указ подписан 30 декабря 2022 года», — говорится в документе. Сергей Бердников был избран главой Магнитогорска в 2016 году. В октябре 2021 года переизбрался на второй строк. В 2000 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2012 году награжден почетной грамотой министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Награжден Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».