Путин наградил главу Магнитогорска медалью

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Магнитогорска (Челябинская область) Сергея Бердникова медалью. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ I степени наградить главу города Магнитогорска Челябинской области Бердникову Сергея Николаевича. Указ подписан 30 декабря 2022 года», — говорится в документе.
Сергей Бердников был избран главой Магнитогорска в 2016 году. В октябре 2021 года переизбрался на второй строк. В 2000 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2012 году награжден почетной грамотой министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Награжден Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».
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