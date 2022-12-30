30 декабря 2022

Путин наградил главу Магнитогорска медалью

Глава Магнитогорска Сергей Бердников награжден за заслуги перед отечеством
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Сергей Бердников. Магнитогорск, рабочее место, бердников сергей, глава магнитогорска
Сергей Бердников получил медаль за заслуги перед отечеством Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Магнитогорска (Челябинская область) Сергея Бердникова медалью. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ I степени наградить главу города Магнитогорска Челябинской области Бердникову Сергея Николаевича. Указ подписан 30 декабря 2022 года», — говорится в документе.

Сергей Бердников был избран главой Магнитогорска в 2016 году. В октябре 2021 года переизбрался на второй строк. В 2000 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2012 году награжден почетной грамотой министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Награжден Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Магнитогорска (Челябинская область) Сергея Бердникова медалью. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ I степени наградить главу города Магнитогорска Челябинской области Бердникову Сергея Николаевича. Указ подписан 30 декабря 2022 года», — говорится в документе. Сергей Бердников был избран главой Магнитогорска в 2016 году. В октябре 2021 года переизбрался на второй строк. В 2000 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2012 году награжден почетной грамотой министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Награжден Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».
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© Служба новостей «URA.RU»
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