30 декабря 2022

Настоятель челябинского храма, который насмерть сбил пенсионерку, получил срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Суд приговорил настоятеля к условному сроку лишения свободы Фото:

Суд в Коркино (Челябинская область) приговорил к условному сроку лишения свободы настоятеля храма, который сбил пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась.

«Настоятелю храма назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. Он лишен водительских прав на полтора года», — пишет «Первый областной».

ДТП случилось 7 сентября. Водитель 1995 года рождения, который оказался настоятелем храма, на своем автомобиле «Лада Ларгус» сдавал задним ходом и наехал на женщину 1937 года рождения. Она переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Суд в Коркино (Челябинская область) приговорил к условному сроку лишения свободы настоятеля храма, который сбил пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась. «Настоятелю храма назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. Он лишен водительских прав на полтора года», — пишет «Первый областной». ДТП случилось 7 сентября. Водитель 1995 года рождения, который оказался настоятелем храма, на своем автомобиле «Лада Ларгус» сдавал задним ходом и наехал на женщину 1937 года рождения. Она переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...