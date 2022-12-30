Настоятель челябинского храма, который насмерть сбил пенсионерку, получил срок

31 декабря 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Суд приговорил настоятеля к условному сроку лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд в Коркино (Челябинская область) приговорил к условному сроку лишения свободы настоятеля храма, который сбил пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась. «Настоятелю храма назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. Он лишен водительских прав на полтора года», — пишет «Первый областной». ДТП случилось 7 сентября. Водитель 1995 года рождения, который оказался настоятелем храма, на своем автомобиле «Лада Ларгус» сдавал задним ходом и наехал на женщину 1937 года рождения. Она переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Суд в Коркино (Челябинская область) приговорил к условному сроку лишения свободы настоятеля храма, который сбил пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась. «Настоятелю храма назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. Он лишен водительских прав на полтора года», — пишет «Первый областной». ДТП случилось 7 сентября. Водитель 1995 года рождения, который оказался настоятелем храма, на своем автомобиле «Лада Ларгус» сдавал задним ходом и наехал на женщину 1937 года рождения. Она переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.