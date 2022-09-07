В Коркино настоятель храма насмерть сбил пенсионерку

В обстоятельствах разбираются сотрудники ДПС Фото: Илья Московец © URA.RU

В Коркино (Челябинская область) настоятель православного храма сбил на своем автомобиле пенсионерку. 85-летняя женщина умерла в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«7 сентября около 19:00 на улице Цвиллинга, 54 при движении задним ходом автомобиль, за рулем которого был настоятель храма, наехал на женщину 1937 года рождения. Она переходила дорогу в неустановленном месте. Женщина умерла в больнице», — рассказал источник.

В пресс-службе УГИБДД по Челябинской области факт аварии подтвердили. ДТП произошло в 19:20 7 сентября. Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода. Пенсионерка переходила дорогу позади автомобиля в не установленном для этого месте. В результате ДТП пешеход, женщина 1937 года рождения, от полученных травм скончалась в больнице. Проводится проверка.