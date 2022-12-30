Самолет, летевший в Сургут, вернулся в Махачкалу из-за больного пассажира

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Махачкала-Сургут (ХМАО), вернулся в аэропорт вылета из-за больного пассажира. Информация опубликована в telegram-канале Avianincident.
«Была получена информация от диспетчера РДЦ Актобе о больном пассажире, мужчина 25 лет, сердечный приступ. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета урмл и выполнение посадки с небольшим превышением посадочного веса», — сообщается в канале. Инцидент произошел вечером 30 декабря
В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ на момент публикации не был получен.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Red Wings отстранили от полетов перед рейсом Челябинск-Сургут. Произошел обрыв шпильки передней стойки шасси.
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