30 декабря 2022

Самолет, летевший в Сургут, вернулся в Махачкалу из-за больного пассажира

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
У пассажира, летевшего из Махачкалы в Сургут, случился сердечный приступ Фото:

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Махачкала-Сургут (ХМАО), вернулся в аэропорт вылета из-за больного пассажира. Информация опубликована в telegram-канале Avianincident.

«Была получена информация от диспетчера РДЦ Актобе о больном пассажире, мужчина 25 лет, сердечный приступ. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета урмл и выполнение посадки с небольшим превышением посадочного веса», — сообщается в канале. Инцидент произошел вечером 30 декабря

В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Red Wings отстранили от полетов перед рейсом Челябинск-Сургут. Произошел обрыв шпильки передней стойки шасси.

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Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Махачкала-Сургут (ХМАО), вернулся в аэропорт вылета из-за больного пассажира. Информация опубликована в telegram-канале Avianincident. «Была получена информация от диспетчера РДЦ Актобе о больном пассажире, мужчина 25 лет, сердечный приступ. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета урмл и выполнение посадки с небольшим превышением посадочного веса», — сообщается в канале. Инцидент произошел вечером 30 декабря В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Red Wings отстранили от полетов перед рейсом Челябинск-Сургут. Произошел обрыв шпильки передней стойки шасси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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