Самолет, летевший в Сургут, вернулся в Махачкалу из-за больного пассажира

У пассажира, летевшего из Махачкалы в Сургут, случился сердечный приступ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Махачкала-Сургут (ХМАО), вернулся в аэропорт вылета из-за больного пассажира. Информация опубликована в telegram-канале Avianincident.

«Была получена информация от диспетчера РДЦ Актобе о больном пассажире, мужчина 25 лет, сердечный приступ. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета урмл и выполнение посадки с небольшим превышением посадочного веса», — сообщается в канале. Инцидент произошел вечером 30 декабря

В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Red Wings отстранили от полетов перед рейсом Челябинск-Сургут. Произошел обрыв шпильки передней стойки шасси.