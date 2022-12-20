Поломка самолета в Челябинске помешала вылету в Сургут

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Самолеты. Москва , аэропорт, самолет, авиаперевозки
У самолета произошел обрыв шпильки шасси Фото:

Самолет авиакомпании Red Wings отстранили от полетов перед рейсом Челябинск-Сургут (ХМАО). Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«При буксировке на точку запуска произошел обрыв шпильки передней стойки шасси. Самолет отстранен от полетов», — уточняется на канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что с утра 19 декабря в аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных метеоусловий задержали вылет 19 авиарейсов. В 05:30 часов уральского времени ситуация нормализовалась.

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Самолет авиакомпании Red Wings отстранили от полетов перед рейсом Челябинск-Сургут (ХМАО). Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «При буксировке на точку запуска произошел обрыв шпильки передней стойки шасси. Самолет отстранен от полетов», — уточняется на канале. Ранее URA.RU рассказывало, что с утра 19 декабря в аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных метеоусловий задержали вылет 19 авиарейсов. В 05:30 часов уральского времени ситуация нормализовалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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