Поломка самолета в Челябинске помешала вылету в Сургут

У самолета произошел обрыв шпильки шасси
Самолет авиакомпании Red Wings отстранили от полетов перед рейсом Челябинск-Сургут (ХМАО). Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«При буксировке на точку запуска произошел обрыв шпильки передней стойки шасси. Самолет отстранен от полетов», — уточняется на канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что с утра 19 декабря в аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных метеоусловий задержали вылет 19 авиарейсов. В 05:30 часов уральского времени ситуация нормализовалась.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.