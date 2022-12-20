Поломка самолета в Челябинске помешала вылету в Сургут

20 декабря 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

У самолета произошел обрыв шпильки шасси Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Самолет авиакомпании Red Wings отстранили от полетов перед рейсом Челябинск-Сургут (ХМАО). Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «При буксировке на точку запуска произошел обрыв шпильки передней стойки шасси. Самолет отстранен от полетов», — уточняется на канале. Ранее URA.RU рассказывало, что с утра 19 декабря в аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных метеоусловий задержали вылет 19 авиарейсов. В 05:30 часов уральского времени ситуация нормализовалась.

Самолет авиакомпании Red Wings отстранили от полетов перед рейсом Челябинск-Сургут (ХМАО). Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «При буксировке на точку запуска произошел обрыв шпильки передней стойки шасси. Самолет отстранен от полетов», — уточняется на канале. Ранее URA.RU рассказывало, что с утра 19 декабря в аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных метеоусловий задержали вылет 19 авиарейсов. В 05:30 часов уральского времени ситуация нормализовалась.