Путин поручил властям создать комиссию по вопросам развития беспилотников

Комиссия должна быть создана до 15 февраля 2023 года
По поручению президента России Владимира Путина правительству РФ необходимо до 15 февраля 2023 года создать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. Поручение опубликовано на официальном сайте президента РФ.
«Образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем», — сообщается в тексте поручения. Отмечается, что комиссия создана для подготовки предложений, связанных с разработкой беспилотных систем, а также развитием необходимой инфраструктуры и подготовки кадров. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов поручением президента назначен на пост председателя комиссии.
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