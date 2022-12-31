В Невьянске (Свердловская область), в связи с выявлением случая бешенства у собаки, владельцев просят вакцинировать своих питомцев от опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщается в объявлении, опубликованном в одной из соцсетей города.
«В связи с выявлением бешенства у собаки на территории города Невьянска, владельцы собак и кошек обязаны провести вакцинацию против бешенства для своих питомцев. Выездная вакцинация будет проводиться 4 и 6 января 2023 года», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Вконтакте» «Инцидент Невьянск».
Мероприятия по вакцинации являются бесплатными. Авторы объявления предостерегают о беспечном отношении к бешенству.
Ранее URA.RU сообщало о введении карантина на территории Октябрьского района города Екатеринбурга. Причиной ограничений стала местная собака, у которой обнаружили бешенство.
Объявление о вакцинации от бешенства для домашних животных
Фото: страница «Вконтакте» «Инцидент Невьянск»
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
В Невьянске (Свердловская область), в связи с выявлением случая бешенства у собаки, владельцев просят вакцинировать своих питомцев от опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщается в объявлении, опубликованном в одной из соцсетей города. «В связи с выявлением бешенства у собаки на территории города Невьянска, владельцы собак и кошек обязаны провести вакцинацию против бешенства для своих питомцев. Выездная вакцинация будет проводиться 4 и 6 января 2023 года», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Вконтакте» «Инцидент Невьянск». Мероприятия по вакцинации являются бесплатными. Авторы объявления предостерегают о беспечном отношении к бешенству. Ранее URA.RU сообщало о введении карантина на территории Октябрьского района города Екатеринбурга. Причиной ограничений стала местная собака, у которой обнаружили бешенство.