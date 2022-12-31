31 декабря 2022
30 декабря 2022

В свердловском городе проведут вакцинацию против бешенства у питомцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка в село Сенькино и Усть-Гаревая. Виды и жители. Пермь, собака, село сенькино и усть гаревая
Прививки от бешенства можно сделать на дому Фото:

В Невьянске (Свердловская область), в связи с выявлением случая бешенства у собаки, владельцев просят вакцинировать своих питомцев от опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщается в объявлении, опубликованном в одной из соцсетей города.

«В связи с выявлением бешенства у собаки на территории города Невьянска, владельцы собак и кошек обязаны провести вакцинацию против бешенства для своих питомцев. Выездная вакцинация будет проводиться 4 и 6 января 2023 года», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Вконтакте» «Инцидент Невьянск».

Мероприятия по вакцинации являются бесплатными. Авторы объявления предостерегают о беспечном отношении к бешенству.

Ранее URA.RU сообщало о введении карантина на территории Октябрьского района города Екатеринбурга. Причиной ограничений стала местная собака, у которой обнаружили бешенство.

Объявление о вакцинации от бешенства для домашних животных
Фото:

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В Невьянске (Свердловская область), в связи с выявлением случая бешенства у собаки, владельцев просят вакцинировать своих питомцев от опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщается в объявлении, опубликованном в одной из соцсетей города. «В связи с выявлением бешенства у собаки на территории города Невьянска, владельцы собак и кошек обязаны провести вакцинацию против бешенства для своих питомцев. Выездная вакцинация будет проводиться 4 и 6 января 2023 года», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Вконтакте» «Инцидент Невьянск». Мероприятия по вакцинации являются бесплатными. Авторы объявления предостерегают о беспечном отношении к бешенству. Ранее URA.RU сообщало о введении карантина на территории Октябрьского района города Екатеринбурга. Причиной ограничений стала местная собака, у которой обнаружили бешенство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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