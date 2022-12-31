31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Пермском крае за несколько часов до Нового года из пожара людей спасали через окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, мчс россии, пожарные
Сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек из горящего дома Фото:

В Нытве Пермского края днем 31 декабря в одной из квартир двухэтажного дома произошел пожар. Пятеро жильцов успели сами выйти на улицу, остальным на помощь пришли спасатели, которые выводили людей по лестнице и через окна.

«Один мужчина был спасен при помощи спасательного устройства и выведен на улицу по лестничному маршу со второго этажа. Женщине пожарные помогли покинуть квартиру через оконный проем первого этажа, а еще 4 жильца, из них 3-х месячный ребенок спасены пожарными по трехколенной лестнице со второго этажа», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермском краю, поступившем в URA.RU.

В результате никто не пострадал. Как выяснилось позже, пожар возник из-за короткого замыкания во время зарядки сотового телефона.

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В Нытве Пермского края днем 31 декабря в одной из квартир двухэтажного дома произошел пожар. Пятеро жильцов успели сами выйти на улицу, остальным на помощь пришли спасатели, которые выводили людей по лестнице и через окна. «Один мужчина был спасен при помощи спасательного устройства и выведен на улицу по лестничному маршу со второго этажа. Женщине пожарные помогли покинуть квартиру через оконный проем первого этажа, а еще 4 жильца, из них 3-х месячный ребенок спасены пожарными по трехколенной лестнице со второго этажа», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермском краю, поступившем в URA.RU. В результате никто не пострадал. Как выяснилось позже, пожар возник из-за короткого замыкания во время зарядки сотового телефона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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