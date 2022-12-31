В Пермском крае за несколько часов до Нового года из пожара людей спасали через окна

Сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек из горящего дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нытве Пермского края днем 31 декабря в одной из квартир двухэтажного дома произошел пожар. Пятеро жильцов успели сами выйти на улицу, остальным на помощь пришли спасатели, которые выводили людей по лестнице и через окна.

«Один мужчина был спасен при помощи спасательного устройства и выведен на улицу по лестничному маршу со второго этажа. Женщине пожарные помогли покинуть квартиру через оконный проем первого этажа, а еще 4 жильца, из них 3-х месячный ребенок спасены пожарными по трехколенной лестнице со второго этажа», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермском краю, поступившем в URA.RU.

В результате никто не пострадал. Как выяснилось позже, пожар возник из-за короткого замыкания во время зарядки сотового телефона.