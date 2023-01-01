Spiegel: Россию ждет война с НАТО в 2023 году

01 января 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

В новом году Россию ждет война с НАТО, сообщает Der Spiegel Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2023 Россию ждет война с НАТО из-за специальной военной операции на Украине. Также в новый год станет решающим для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Из-за специальной военной операции в новом году будет война России против НАТО, которую русские теперь должны выдержать», — говорится в материале. Также в нем отмечается, что Зеленский должен дать понять Западу, какой поддержки он хочет, продолжая тем самым удерживать внимание стран-партнеров на спецоперации. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля 2022 года. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. В декабре Зеленский посетил США, чтобы увеличить поставки оружия в страну, передает телеканал «Царьград». Там он встретился с президентом страны Джо Байденом и выступил с речью перед Конгрессом. Посещение лидера Украины и его просьбы о новых поставках американского оружия ведут исключительно к сценарию продолжения боевых действий, который полностью устраивает украинские власти, писала американская газета The Wall Street Journal.

В 2023 Россию ждет война с НАТО из-за специальной военной операции на Украине. Также в новый год станет решающим для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Из-за специальной военной операции в новом году будет война России против НАТО, которую русские теперь должны выдержать», — говорится в материале. Также в нем отмечается, что Зеленский должен дать понять Западу, какой поддержки он хочет, продолжая тем самым удерживать внимание стран-партнеров на спецоперации. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля 2022 года. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. В декабре Зеленский посетил США, чтобы увеличить поставки оружия в страну, передает телеканал «Царьград». Там он встретился с президентом страны Джо Байденом и выступил с речью перед Конгрессом. Посещение лидера Украины и его просьбы о новых поставках американского оружия ведут исключительно к сценарию продолжения боевых действий, который полностью устраивает украинские власти, писала американская газета The Wall Street Journal.