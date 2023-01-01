Юрист Гебель объяснил, почему в части регионов России запретили пиротехнику

Юрист Гебель: в приграничных к Украине регионах запрещено применять пиротехнику из-за террористической опасности

02 января 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

В Курской и Белгородской областях полностью запретили использование любой пиротехники вплоть до 31 января 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С конца осени власти регионов, граничащих с Украиной, вводили частичные или полные запреты на использование пиротехники, так как существует террористическая опасность. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель. «Начиная с ноября, региональные власти граничащих с Украиной регионов стали вводить запрет на продажу и использование пиротехники. Так, в Курской и Белгородской областях полностью запретили использование любой пиротехники вплоть до 31 января 2023 года. В Брянской области жителям разрешили только пиротехнические изделия I класса опасности, к которым относятся простые хлопушки и бенгальские свечи. В Крыму запрет снят на новогоднюю ночь, в остальное время можно использовать пиротехнику исключительно I класса», — сказал Сергей Гебель. «Вводя полный запрет на использование пиротехники, власти мотивируют свои решения близостью к зоне боевых действий и высоким уровнем террористической опасности. В отдаленных регионах, где нет нормативного запрета, власти указывают на недопустимость шумных празднований в условиях сложившейся ситуации», — добавил собеседник агентства. Что касается использования пиротехники в Москве, то горожанам и гостям столицы следует помнить о правилах, регулирующих тишину в ночное время, отметил Гебель. «Шуметь, в том числе запускать салюты и взрывать петарды с 23:00 до 07:00 нельзя. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность по ст. 3.5 КоАП г. Москвы с наказанием в виде штрафа от полутора до двух тысяч рублей. Исключением является новогодняя и Рождественская ночи, а также празднование выпускных школьных вечеров. В эти дни запускать салюты можно в любое время, но только на специально отведенных для этого площадках. При этом организованных высотных салютов, как и больших праздничных концертов, в этом году в Москве не планируется», — заключил юрист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С конца осени власти регионов, граничащих с Украиной, вводили частичные или полные запреты на использование пиротехники, так как существует террористическая опасность. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель. «Начиная с ноября, региональные власти граничащих с Украиной регионов стали вводить запрет на продажу и использование пиротехники. Так, в Курской и Белгородской областях полностью запретили использование любой пиротехники вплоть до 31 января 2023 года. В Брянской области жителям разрешили только пиротехнические изделия I класса опасности, к которым относятся простые хлопушки и бенгальские свечи. В Крыму запрет снят на новогоднюю ночь, в остальное время можно использовать пиротехнику исключительно I класса», — сказал Сергей Гебель. «Вводя полный запрет на использование пиротехники, власти мотивируют свои решения близостью к зоне боевых действий и высоким уровнем террористической опасности. В отдаленных регионах, где нет нормативного запрета, власти указывают на недопустимость шумных празднований в условиях сложившейся ситуации», — добавил собеседник агентства. Что касается использования пиротехники в Москве, то горожанам и гостям столицы следует помнить о правилах, регулирующих тишину в ночное время, отметил Гебель. «Шуметь, в том числе запускать салюты и взрывать петарды с 23:00 до 07:00 нельзя. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность по ст. 3.5 КоАП г. Москвы с наказанием в виде штрафа от полутора до двух тысяч рублей. Исключением является новогодняя и Рождественская ночи, а также празднование выпускных школьных вечеров. В эти дни запускать салюты можно в любое время, но только на специально отведенных для этого площадках. При этом организованных высотных салютов, как и больших праздничных концертов, в этом году в Москве не планируется», — заключил юрист.