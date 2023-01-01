В Сургуте задержали вылет самолета в Сочи. Скрин

02 января 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Задержка рейса связана с подготовкой воздушного судна Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Сургута (ХМАО) 2 января задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Сочи (Краснодарский край). Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. «ЮТ511, Сочи (Адлер). Задержка до 8:30 2 января, регистрация закончена», — указано на табло. В справочной аэропорта уточнили, что задержка связана с подготовкой воздушного судна. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Махачкала-Сургут (ХМАО), вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стал больной пассажир. Онлайн-табло аэропорта

В аэропорту Сургута (ХМАО) 2 января задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Сочи (Краснодарский край). Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. «ЮТ511, Сочи (Адлер). Задержка до 8:30 2 января, регистрация закончена», — указано на табло. В справочной аэропорта уточнили, что задержка связана с подготовкой воздушного судна. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Махачкала-Сургут (ХМАО), вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стал больной пассажир.