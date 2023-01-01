01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Сургуте задержали вылет самолета в Сочи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, рабочий аэропорта, проверка самолета
Задержка рейса связана с подготовкой воздушного судна Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) 2 января задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Сочи (Краснодарский край). Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

«ЮТ511, Сочи (Адлер). Задержка до 8:30 2 января, регистрация закончена», — указано на табло.

В справочной аэропорта уточнили, что задержка связана с подготовкой воздушного судна. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Махачкала-Сургут (ХМАО), вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стал больной пассажир.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В аэропорту Сургута (ХМАО) 2 января задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Сочи (Краснодарский край). Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. «ЮТ511, Сочи (Адлер). Задержка до 8:30 2 января, регистрация закончена», — указано на табло. В справочной аэропорта уточнили, что задержка связана с подготовкой воздушного судна. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Махачкала-Сургут (ХМАО), вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стал больной пассажир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...