Задержка рейса связана с подготовкой воздушного судна
В аэропорту Сургута (ХМАО) 2 января задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Сочи (Краснодарский край). Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.
«ЮТ511, Сочи (Адлер). Задержка до 8:30 2 января, регистрация закончена», — указано на табло.
В справочной аэропорта уточнили, что задержка связана с подготовкой воздушного судна. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен запрос.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Махачкала-Сургут (ХМАО), вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стал больной пассажир.
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