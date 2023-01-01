Под Курганом загорелся завод растительных масел. Фото

02 января 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

В Кетово загорелся завод по производству масел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Менщиково Кетвоского округа загорелся цех на заводе по производству растительных масел. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «В 09:11 поступило сообщение о возгорании в цехе завода растительных масел по адресу ул. Южная, 1б с. Менщиково. Площадь пожара — 600 кв. метров», — передают в МЧС. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым огнем охвачено оборудование, расположенное в цехе на 1 этаже трехэтажного здания завода. В ведомстве отмечают, что возгорание распространяется с молниеносной скоростью, пожару присвоен повышенный ранг — ВЫЗОВ №2. В 10:53 пожар был локализован. В ликвидации задействованы 28 человек личного состава ведомства и 10 единиц техники. Пострадавших нет. Эвакуация персонала не потребовалась. На месте происшествия работают пожарные Фото: пресс-служба МЧС России по Курганской области

В селе Менщиково Кетвоского округа загорелся цех на заводе по производству растительных масел. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «В 09:11 поступило сообщение о возгорании в цехе завода растительных масел по адресу ул. Южная, 1б с. Менщиково. Площадь пожара — 600 кв. метров», — передают в МЧС. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым огнем охвачено оборудование, расположенное в цехе на 1 этаже трехэтажного здания завода. В ведомстве отмечают, что возгорание распространяется с молниеносной скоростью, пожару присвоен повышенный ранг — ВЫЗОВ №2. В 10:53 пожар был локализован. В ликвидации задействованы 28 человек личного состава ведомства и 10 единиц техники. Пострадавших нет. Эвакуация персонала не потребовалась.