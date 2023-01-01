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31 декабря 2022
30 декабря 2022

Под Курганом загорелся завод растительных масел. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, мчс россии, пожарные
В Кетово загорелся завод по производству масел Фото:

В селе Менщиково Кетвоского округа загорелся цех на заводе по производству растительных масел. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.

«В 09:11 поступило сообщение о возгорании в цехе завода растительных масел по адресу ул. Южная, 1б с. Менщиково. Площадь пожара — 600 кв. метров», — передают в МЧС. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым огнем охвачено оборудование, расположенное в цехе на 1 этаже трехэтажного здания завода.

В ведомстве отмечают, что возгорание распространяется с молниеносной скоростью, пожару присвоен повышенный ранг — ВЫЗОВ №2. В 10:53 пожар был локализован. В ликвидации задействованы 28 человек личного состава ведомства и 10 единиц техники. Пострадавших нет. Эвакуация персонала не потребовалась.

На месте происшествия работают пожарные
Фото:

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В селе Менщиково Кетвоского округа загорелся цех на заводе по производству растительных масел. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «В 09:11 поступило сообщение о возгорании в цехе завода растительных масел по адресу ул. Южная, 1б с. Менщиково. Площадь пожара — 600 кв. метров», — передают в МЧС. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым огнем охвачено оборудование, расположенное в цехе на 1 этаже трехэтажного здания завода. В ведомстве отмечают, что возгорание распространяется с молниеносной скоростью, пожару присвоен повышенный ранг — ВЫЗОВ №2. В 10:53 пожар был локализован. В ликвидации задействованы 28 человек личного состава ведомства и 10 единиц техники. Пострадавших нет. Эвакуация персонала не потребовалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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