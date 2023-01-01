Из-за праздников временно отменили два автобусных маршрута до Кургана

Курганцы жалуются на отсутствие нескольких междугородних автобусных рейсов 2 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В связи с новогодними праздниками временно не работают два автоубсных маршрута до Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в приемной автобусного вокзала. В том числе курганцы в соцсетях жалуются на отсутствие еще нескольких междугородних рейсов.

«Есть отмененные рейсы на 2 января в связи с новогодными выходными. Полностью отменены маршрут №243 (Курган — Санаторий „Лесники“) и маршрут №139 (Курган — с. Иковка), некоторые маршруты отменены частично», —сообщили на автовокзале. Связатсья с руководством организации не удалось. По словам сотрудников автовоказала, такие отмены происходят каждый год.

Также курганцы жалуются на отсутствие рейсов в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, 1 января пассажиры не могли уехать в направлении Мокроусово, Шатрово, Чимеево, санатория «Озеро Медвежье», а также населенных пунктов южной части Лебяжьевского, Макушинского и Куртамышского округов, восточной части Притобольного округа.

«В Далматово и Мишкино в дни новогодних каникул можно будет добраться только на электричках. Кратно сокращено количество автобусных рейсов по другим направлениям, в том числе таким популярным как Тюмень, Челябинск и Екатеринбург. Полностью отсутствует прямое автобусное сообщение с Щучьем, Альменево, Частоозерьем», — пишут в группе. Редакция URA.RU попыталась связаться с руководством автовоказала, однако в приемной сообщили, что директора нет на месте.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана полностью отменили 4 межмуниципальных автобусных маршрута, которые ездили в областной центр. Под отмену попали направления: №515 (Туманова — Курган, через Глядянское), №517 (Фадюшино — Курган), №650 (Щучье — Курган), №715 (Альменево — Курган).