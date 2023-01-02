19fortyfive: Украина слишком зависит от Запада, чтобы победить

Украина слишком зависима от поддержки Запада, а именно поставок вооружения и оборудования. Но поставки остаются непредсказуемыми и не могут соответствовать украинским требованиям и этот факт уже говорит, что Киеву не победить. Об этом сообщает 19fortyfive.
«В то время как Украина зависит от Запада в отношении всего своего оборудования, боеприпасов и технического обслуживания, Россия нарастила внутреннее производство всех классов военных материалов. <…> Запад может продолжать обеспечивать многие нужды Украины, но поставки останутся непредсказуемыми и почти наверняка не будут соответствовать установленным требованиям украинских лидеров», — уточняет автор материала Дэниел Дэвис.
Он акцентирует внимания на проблемах с инфраструктурой страны после российских ударов. А именно на отключения электроэнергии, проблемы с водоснабжением и отоплением. Кроме того, есть проблемы и с военным снабжением из-за повреждения железнодорожных сетей. При этом Дэвис сравнивает положение дел Украины с Россией, где наоборот все в порядке. «Гражданская жизнь России практически не пострадала. Все его энергетические системы работают. Его внутренняя экономика остается в основном сбалансированной. Население России не страдает от отключений электроэнергии, нехватки тепла, и никто из ее жителей не был вытеснен за границу», — поясняет автор.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западу не стоит ожидать скорой победы в российско-украинском конфликте. До этого он подчеркивал, что Россию недооценивать не стоит. Также Столтенберг обратился к Западу с призывом о долгосрочной поддержке Украины, передает «Национальная служба новостей». Тем не менее НАТО может заставить Зеленского подписать мирное соглашение с Россией, сообщает телеканал 360.
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Украина слишком зависима от поддержки Запада, а именно поставок вооружения и оборудования. Но поставки остаются непредсказуемыми и не могут соответствовать украинским требованиям и этот факт уже говорит, что Киеву не победить. Об этом сообщает 19fortyfive. «В то время как Украина зависит от Запада в отношении всего своего оборудования, боеприпасов и технического обслуживания, Россия нарастила внутреннее производство всех классов военных материалов. <…> Запад может продолжать обеспечивать многие нужды Украины, но поставки останутся непредсказуемыми и почти наверняка не будут соответствовать установленным требованиям украинских лидеров», — уточняет автор материала Дэниел Дэвис. Он акцентирует внимания на проблемах с инфраструктурой страны после российских ударов. А именно на отключения электроэнергии, проблемы с водоснабжением и отоплением. Кроме того, есть проблемы и с военным снабжением из-за повреждения железнодорожных сетей. При этом Дэвис сравнивает положение дел Украины с Россией, где наоборот все в порядке. «Гражданская жизнь России практически не пострадала. Все его энергетические системы работают. Его внутренняя экономика остается в основном сбалансированной. Население России не страдает от отключений электроэнергии, нехватки тепла, и никто из ее жителей не был вытеснен за границу», — поясняет автор. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западу не стоит ожидать скорой победы в российско-украинском конфликте. До этого он подчеркивал, что Россию недооценивать не стоит. Также Столтенберг обратился к Западу с призывом о долгосрочной поддержке Украины, передает «Национальная служба новостей». Тем не менее НАТО может заставить Зеленского подписать мирное соглашение с Россией, сообщает телеканал 360.