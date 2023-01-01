Столтенберг призвал Запад не ждать скорой победы Киева

01 января 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг призвал Запад быть готовым «к долгому пути» в вопросе помощи Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западным странам, поддерживающим Украину, не стоит ожидать ее скорой победы в российско-украинском конфликте. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Успехи украинской армии не должны создавать, возможно, обманчивого ощущения скорой победы Киева», — заявил Столтенберг, подчеркнув, что западные страны в вопросе поддержки Украины должны быть готовы «к долгому пути». Слова генсека НАТО передает BBC . Столтенберг не в первый раз предупреждает страны, помогающие украинской стороне, о том, что конфликт на Украине может быть долгим. В одном из таких заявлений ранее он призвал Запад не недооценивать Россию. При этом, по мнению генсека НАТО, кратчайшим путем к миру на Украине является поставка ей оружия.

Западным странам, поддерживающим Украину, не стоит ожидать ее скорой победы в российско-украинском конфликте. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Успехи украинской армии не должны создавать, возможно, обманчивого ощущения скорой победы Киева», — заявил Столтенберг, подчеркнув, что западные страны в вопросе поддержки Украины должны быть готовы «к долгому пути». Слова генсека НАТО передает BBC. Столтенберг не в первый раз предупреждает страны, помогающие украинской стороне, о том, что конфликт на Украине может быть долгим. В одном из таких заявлений ранее он призвал Запад не недооценивать Россию. При этом, по мнению генсека НАТО, кратчайшим путем к миру на Украине является поставка ей оружия.