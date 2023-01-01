Столтенберг призвал Запад не ждать скорой победы Киева

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг призвал Запад быть готовым «к долгому пути» в вопросе помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западным странам, поддерживающим Украину, не стоит ожидать ее скорой победы в российско-украинском конфликте. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Успехи украинской армии не должны создавать, возможно, обманчивого ощущения скорой победы Киева», — заявил Столтенберг, подчеркнув, что западные страны в вопросе поддержки Украины должны быть готовы «к долгому пути». Слова генсека НАТО передает BBC.

Столтенберг не в первый раз предупреждает страны, помогающие украинской стороне, о том, что конфликт на Украине может быть долгим. В одном из таких заявлений ранее он призвал Запад не недооценивать Россию. При этом, по мнению генсека НАТО, кратчайшим путем к миру на Украине является поставка ей оружия.

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Западным странам, поддерживающим Украину, не стоит ожидать ее скорой победы в российско-украинском конфликте. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Успехи украинской армии не должны создавать, возможно, обманчивого ощущения скорой победы Киева», — заявил Столтенберг, подчеркнув, что западные страны в вопросе поддержки Украины должны быть готовы «к долгому пути». Слова генсека НАТО передает BBC. Столтенберг не в первый раз предупреждает страны, помогающие украинской стороне, о том, что конфликт на Украине может быть долгим. В одном из таких заявлений ранее он призвал Запад не недооценивать Россию. При этом, по мнению генсека НАТО, кратчайшим путем к миру на Украине является поставка ей оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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