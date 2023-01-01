Столтенберг призвал Запад не ждать скорой победы Киева

Западным странам, поддерживающим Украину, не стоит ожидать ее скорой победы в российско-украинском конфликте. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Успехи украинской армии не должны создавать, возможно, обманчивого ощущения скорой победы Киева», — заявил Столтенберг, подчеркнув, что западные страны в вопросе поддержки Украины должны быть готовы «к долгому пути». Слова генсека НАТО передает BBC.
Столтенберг не в первый раз предупреждает страны, помогающие украинской стороне, о том, что конфликт на Украине может быть долгим. В одном из таких заявлений ранее он призвал Запад не недооценивать Россию. При этом, по мнению генсека НАТО, кратчайшим путем к миру на Украине является поставка ей оружия.
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Западным странам, поддерживающим Украину, не стоит ожидать ее скорой победы в российско-украинском конфликте. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Успехи украинской армии не должны создавать, возможно, обманчивого ощущения скорой победы Киева», — заявил Столтенберг, подчеркнув, что западные страны в вопросе поддержки Украины должны быть готовы «к долгому пути». Слова генсека НАТО передает BBC. Столтенберг не в первый раз предупреждает страны, помогающие украинской стороне, о том, что конфликт на Украине может быть долгим. В одном из таких заявлений ранее он призвал Запад не недооценивать Россию. При этом, по мнению генсека НАТО, кратчайшим путем к миру на Украине является поставка ей оружия.