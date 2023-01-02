Пушков назвал три места, где может начаться война мировых держав

Пушков: Третья мировая война может начаться на Украине, Тайване или Корейском полуострове

Украина — наиболее вероятное место для столкновения, считает Алексей Пушков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Украина, Тайвань и Корейский полуостров — это территории, где потенциально может начаться Третья мировая война. Об этом заявил сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира», — уточнил он в своем telegram-канале. При этом Пушков подчеркивает, что наиболее вероятным местом для мирового столкновения остается Украина.

Своим сообщением сенатор отреагировал на материал 19FortyFive, где авторы предполагали места для начала война мировых держав. Там также называли границу между Грецией и Турцией, Индией и Китаем. Но Пушков отметил, что территориальные споры между этими странами будут являться слишком мелким поводом для начала масштабного мирового конфликта.

Ранее в США заявили, что Третья мировая война может начаться в 2023 году. Американский военный аналитик Роберт Фарли подчеркнул, что уже в 2022 году мир подошел к войне великих держав. Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что угроза мирового конфликта реальна, передает телеканал 360. Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что альянсы западных стран в будущем перестанут существовать, сообщает «Национальная служба новостей».