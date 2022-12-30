30 декабря 2022

В США назвали пять сценариев начала Третьей мировой войны в 2023 году

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Американский эксперт Роберт Фарли заявил, что мир подошел к Третьей мировой войне Фото:

В США заявили, что Третья мировая война может начаться в 2023 году. Об этом сообщил военный эксперт Роберт Фарли.

«В 2022 году мир подошел к войне великих держав. Такого не было с момента окончания холодной войны», — написал Фарли в статье для 19Fortyfive.

По мнению автора, несмотря на маловероятный сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией в конфликте на Украине, эскалация все еще остается возможной. Если «одна из сторон» пойдет на рисковые поступки, ситуация может перерасти в третью мировую войну. Кроме конфликта между Россией и Украиной поводом для Третьей мировой войны могут стать напряженные отношения между Китаем и островом Тайвань, Грецией и Турцией, Сеулом и Пхеньяном, Китаем и Индией.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-президент Польши заявил об угрозе Третьей мировой войны. В подтверждение своей мысли политик напомнил, что помимо конфликта между Россией и Украиной также накалены и отношения между Китаем и островом Тайвань. Помимо этого, обеспокоены мировыми событиями Индия и Турция, подчеркнул экс-глава.

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В США заявили, что Третья мировая война может начаться в 2023 году. Об этом сообщил военный эксперт Роберт Фарли. «В 2022 году мир подошел к войне великих держав. Такого не было с момента окончания холодной войны», — написал Фарли в статье для 19Fortyfive. По мнению автора, несмотря на маловероятный сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией в конфликте на Украине, эскалация все еще остается возможной. Если «одна из сторон» пойдет на рисковые поступки, ситуация может перерасти в третью мировую войну. Кроме конфликта между Россией и Украиной поводом для Третьей мировой войны могут стать напряженные отношения между Китаем и островом Тайвань, Грецией и Турцией, Сеулом и Пхеньяном, Китаем и Индией. Ранее URA.RU сообщало, что экс-президент Польши заявил об угрозе Третьей мировой войны. В подтверждение своей мысли политик напомнил, что помимо конфликта между Россией и Украиной также накалены и отношения между Китаем и островом Тайвань. Помимо этого, обеспокоены мировыми событиями Индия и Турция, подчеркнул экс-глава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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