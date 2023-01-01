Курганский губернатор признался, что русские песни питают его дух

02 января 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Шумков признался, почему любит традиционные русские песни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что русские народные песни питают его дух, а также он не представляет жизни без традиционной русской культуры. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Я с огромным удовольствием слушаю большое количество по-настоящему талантливых зарубежных исполнителей. Но я не представляю, как можно жить без своего <…> И какая бы ни была песня — грустная или бодрая — она одинаково питает меня, мой дух. Мне так комфортно. Я так живу. Мне так любо», — пишет Шумков. По его словам, курганские власти уделяют большое внимание развитию и популяризации традиционной культуры, поскольку такие песни являются духовной составляющей народа, формирующей менталитет. Губернатор отметил, что не представляет жизни без русской культуры. «Как можно жить без того, что пели и слушали наши предки. Без того, чем и ради чего они жили и за что шли в бой», — указано в посте.

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что русские народные песни питают его дух, а также он не представляет жизни без традиционной русской культуры. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Я с огромным удовольствием слушаю большое количество по-настоящему талантливых зарубежных исполнителей. Но я не представляю, как можно жить без своего <…> И какая бы ни была песня — грустная или бодрая — она одинаково питает меня, мой дух. Мне так комфортно. Я так живу. Мне так любо», — пишет Шумков. По его словам, курганские власти уделяют большое внимание развитию и популяризации традиционной культуры, поскольку такие песни являются духовной составляющей народа, формирующей менталитет. Губернатор отметил, что не представляет жизни без русской культуры. «Как можно жить без того, что пели и слушали наши предки. Без того, чем и ради чего они жили и за что шли в бой», — указано в посте.