01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

Курганский губернатор признался, что русские песни питают его дух

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Шумков признался, почему любит традиционные русские песни Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что русские народные песни питают его дух, а также он не представляет жизни без традиционной русской культуры. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Я с огромным удовольствием слушаю большое количество по-настоящему талантливых зарубежных исполнителей. Но я не представляю, как можно жить без своего <…> И какая бы ни была песня — грустная или бодрая — она одинаково питает меня, мой дух. Мне так комфортно. Я так живу. Мне так любо», — пишет Шумков. По его словам, курганские власти уделяют большое внимание развитию и популяризации традиционной культуры, поскольку такие песни являются духовной составляющей народа, формирующей менталитет.

Губернатор отметил, что не представляет жизни без русской культуры. «Как можно жить без того, что пели и слушали наши предки. Без того, чем и ради чего они жили и за что шли в бой», — указано в посте.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что русские народные песни питают его дух, а также он не представляет жизни без традиционной русской культуры. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Я с огромным удовольствием слушаю большое количество по-настоящему талантливых зарубежных исполнителей. Но я не представляю, как можно жить без своего <…> И какая бы ни была песня — грустная или бодрая — она одинаково питает меня, мой дух. Мне так комфортно. Я так живу. Мне так любо», — пишет Шумков. По его словам, курганские власти уделяют большое внимание развитию и популяризации традиционной культуры, поскольку такие песни являются духовной составляющей народа, формирующей менталитет. Губернатор отметил, что не представляет жизни без русской культуры. «Как можно жить без того, что пели и слушали наши предки. Без того, чем и ради чего они жили и за что шли в бой», — указано в посте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...