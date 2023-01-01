Свердловские зэки приготовили редкие новогодние блюда. Фото

Заключенные свердловской колонии приготовили мандарины из моркови и елку из укропа

02 января 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Заключенные приготовили блюда для новогоднего стола (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Женщины из исправительной колонии №6 (Нижний Тагил) устроили конкурс на лучшее новогоднее блюдо, для которого приготовили зайца из риса, мандарины из моркови, елку из брокколи и другие закуски к праздничному столу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «1 января в ИК-6 прошел кулинарный конкурс „Новогоднее настроение“. Красочное оформление, изысканная подача и презентация блюд жюри, все постарались на славу. В зале готовки блюд стоял трепет, ведь каждая из женщин волновалась и переживала за свое блюдо, но итог порадовал всех без исключения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там поделились фотографиями блюд, среди которых был рисовый заяц с добавлением имбиря, закуски из крабовых палочек, выложенная в форме елки брокколи, закуска с итальянским соусом песто, и жульен в тарталетках. Организаторы конкурса поделились фотографиями лучших блюд. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Женщины из исправительной колонии №6 (Нижний Тагил) устроили конкурс на лучшее новогоднее блюдо, для которого приготовили зайца из риса, мандарины из моркови, елку из брокколи и другие закуски к праздничному столу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «1 января в ИК-6 прошел кулинарный конкурс „Новогоднее настроение“. Красочное оформление, изысканная подача и презентация блюд жюри, все постарались на славу. В зале готовки блюд стоял трепет, ведь каждая из женщин волновалась и переживала за свое блюдо, но итог порадовал всех без исключения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там поделились фотографиями блюд, среди которых был рисовый заяц с добавлением имбиря, закуски из крабовых палочек, выложенная в форме елки брокколи, закуска с итальянским соусом песто, и жульен в тарталетках. Организаторы конкурса поделились фотографиями лучших блюд.