01 января 2023
31 декабря 2022

Свердловские зэки приготовили редкие новогодние блюда. Фото

Заключенные свердловской колонии приготовили мандарины из моркови и елку из укропа
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Мандарины. Тюмень, цитрусовые, мандарины, гирлянда, новый год, 2022
Заключенные приготовили блюда для новогоднего стола (архивное фото) Фото:

Женщины из исправительной колонии №6 (Нижний Тагил) устроили конкурс на лучшее новогоднее блюдо, для которого приготовили зайца из риса, мандарины из моркови, елку из брокколи и другие закуски к праздничному столу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«1 января в ИК-6 прошел кулинарный конкурс „Новогоднее настроение“. Красочное оформление, изысканная подача и презентация блюд жюри, все постарались на славу. В зале готовки блюд стоял трепет, ведь каждая из женщин волновалась и переживала за свое блюдо, но итог порадовал всех без исключения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там поделились фотографиями блюд, среди которых был рисовый заяц с добавлением имбиря, закуски из крабовых палочек, выложенная в форме елки брокколи, закуска с итальянским соусом песто, и жульен в тарталетках. Организаторы конкурса поделились фотографиями лучших блюд.

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Женщины из исправительной колонии №6 (Нижний Тагил) устроили конкурс на лучшее новогоднее блюдо, для которого приготовили зайца из риса, мандарины из моркови, елку из брокколи и другие закуски к праздничному столу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «1 января в ИК-6 прошел кулинарный конкурс „Новогоднее настроение“. Красочное оформление, изысканная подача и презентация блюд жюри, все постарались на славу. В зале готовки блюд стоял трепет, ведь каждая из женщин волновалась и переживала за свое блюдо, но итог порадовал всех без исключения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там поделились фотографиями блюд, среди которых был рисовый заяц с добавлением имбиря, закуски из крабовых палочек, выложенная в форме елки брокколи, закуска с итальянским соусом песто, и жульен в тарталетках. Организаторы конкурса поделились фотографиями лучших блюд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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