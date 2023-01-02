МВД с 1 марта изменит формат водительских прав

С 1 марта 2023 года с водительских прав может исчезнуть штрих-код из-за ненадобности. Проект приказа МВД России опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — сказано в сопроводительной записке к приказу. Данный документ вступит в силу с начала марта в 2023 году.
У штрих-кода, который располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения, есть несколько главных функций. С помощью него можно проверить подлинность документа, статус автомобиля. Также такой графический элемент дает возможность посмотреть подробный список нарушений ПДД.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
С 1 марта 2023 года с водительских прав может исчезнуть штрих-код из-за ненадобности. Проект приказа МВД России опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — сказано в сопроводительной записке к приказу. Данный документ вступит в силу с начала марта в 2023 году. У штрих-кода, который располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения, есть несколько главных функций. С помощью него можно проверить подлинность документа, статус автомобиля. Также такой графический элемент дает возможность посмотреть подробный список нарушений ПДД.