МВД с 1 марта изменит формат водительских прав

МВД уберет штрих-код из водительских прав с 1 марта
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
С 1 марта на водительских правах может исчезнуть штрих-код, следует из проекта приказа МВД Фото:

С 1 марта 2023 года с водительских прав может исчезнуть штрих-код из-за ненадобности. Проект приказа МВД России опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — сказано в сопроводительной записке к приказу. Данный документ вступит в силу с начала марта в 2023 году.

У штрих-кода, который располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения, есть несколько главных функций. С помощью него можно проверить подлинность документа, статус автомобиля. Также такой графический элемент дает возможность посмотреть подробный список нарушений ПДД.

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С 1 марта 2023 года с водительских прав может исчезнуть штрих-код из-за ненадобности. Проект приказа МВД России опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — сказано в сопроводительной записке к приказу. Данный документ вступит в силу с начала марта в 2023 году. У штрих-кода, который располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения, есть несколько главных функций. С помощью него можно проверить подлинность документа, статус автомобиля. Также такой графический элемент дает возможность посмотреть подробный список нарушений ПДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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