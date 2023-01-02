МВД с 1 марта изменит формат водительских прав

МВД уберет штрих-код из водительских прав с 1 марта

02 января 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

С 1 марта на водительских правах может исчезнуть штрих-код, следует из проекта приказа МВД Фото: Александр Мамаев © URA.RU С 1 марта 2023 года с водительских прав может исчезнуть штрих-код из-за ненадобности. Проект приказа МВД России опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — сказано в сопроводительной записке к приказу. Данный документ вступит в силу с начала марта в 2023 году. У штрих-кода, который располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения, есть несколько главных функций. С помощью него можно проверить подлинность документа, статус автомобиля. Также такой графический элемент дает возможность посмотреть подробный список нарушений ПДД.

С 1 марта 2023 года с водительских прав может исчезнуть штрих-код из-за ненадобности. Проект приказа МВД России опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — сказано в сопроводительной записке к приказу. Данный документ вступит в силу с начала марта в 2023 году. У штрих-кода, который располагается слева на оборотной стороне водительского удостоверения, есть несколько главных функций. С помощью него можно проверить подлинность документа, статус автомобиля. Также такой графический элемент дает возможность посмотреть подробный список нарушений ПДД.