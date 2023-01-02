В Балатовском парке ищут пропавшего жителя Перми
В Перми ищут 69-летнего Николая Некрасова. Как сообщает поисковый отряд «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте», 2 января днем он ушел на прогулку в Балатовский парк и пропал.
«02 января 2023 года около 15:00 ушел из дома гулять в Балатовский парк. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Среди особых примет Николая Некрасова — длинная борода. Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просят обращаться в полицию и к волонтерам отряда.
Пропавшему Николаю Некрасову требуется медицинская помощь
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