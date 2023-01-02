02 января 2023
01 января 2023

Пермяк с длинной бородой потерялся в городском парке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк УрГУПС. Екатеринбург, зима, парк ургупс
В Балатовском парке ищут пропавшего жителя Перми Фото:

В Перми ищут 69-летнего Николая Некрасова. Как сообщает поисковый отряд «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте», 2 января днем он ушел на прогулку в Балатовский парк и пропал.

«02 января 2023 года около 15:00 ушел из дома гулять в Балатовский парк. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Среди особых примет Николая Некрасова — длинная борода. Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просят обращаться в полицию и к волонтерам отряда.

Пропавшему Николаю Некрасову требуется медицинская помощь
Фото:

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В Перми ищут 69-летнего Николая Некрасова. Как сообщает поисковый отряд «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте», 2 января днем он ушел на прогулку в Балатовский парк и пропал. «02 января 2023 года около 15:00 ушел из дома гулять в Балатовский парк. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Среди особых примет Николая Некрасова — длинная борода. Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просят обращаться в полицию и к волонтерам отряда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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