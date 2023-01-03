Джо Байден провел в отпуске почти полгода

03 января 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Байден находился в отпуске 40% времени в 2022 году Фото: Официальный сайт президента Украины В общей сложности президент США Джо Байден в 2022 году находился в отпуске ровно 146 дней. Об этом сообщает RNC Research. «В 2022 году Джо Байден провел в отпуске 146 дней», — рассказали в RNC Research . Там отметили, что Байден находился в отпуске 40% времени в году. Пользователи соцсетей достаточно резко отреагировали на эти новости. «Мужчина почти не появлялся на работе в августе и сентябре. Кто управлял страной в те месяцы?» — пишет Simple Logical. Читательница Reaganette выразила мнение, что это совсем не тот человек, который принимает решения в стране. «Нам лучше, когда он в отпуске», — заявил пользователь с ником Bob. Другие же читатели соцсетей с сарказмом жалеют, что Байден не находился в отпуске еще больше времени.

В общей сложности президент США Джо Байден в 2022 году находился в отпуске ровно 146 дней. Об этом сообщает RNC Research. «В 2022 году Джо Байден провел в отпуске 146 дней», — рассказали в RNC Research. Там отметили, что Байден находился в отпуске 40% времени в году. Пользователи соцсетей достаточно резко отреагировали на эти новости. «Мужчина почти не появлялся на работе в августе и сентябре. Кто управлял страной в те месяцы?» — пишет Simple Logical. Читательница Reaganette выразила мнение, что это совсем не тот человек, который принимает решения в стране. «Нам лучше, когда он в отпуске», — заявил пользователь с ником Bob. Другие же читатели соцсетей с сарказмом жалеют, что Байден не находился в отпуске еще больше времени.