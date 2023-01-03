03 января 2023
02 января 2023

В Кургане снегом с крыши завалило ребенка в коляске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег в городе. Курган, снег с крыши
В Кургане сообщили о том, что снег с крыши упал на людей Фото:

В Кургане снег с крыши дома упал на отца и его ребенка в коляске. Об этом сообщил пользователь соцсети «ВКонтакте», пожелавший остаться анонимным. Об инциденте он написал в группу «ЧП Курган».

«3 января в 16:30 по ул. Криволапова, 24а с крыши магазина „К&Б“ сошел снег на стоящую рядом коляску и мужчину, отца восьмимесячного ребенка. Ребенок жив, капор коляски прогнулся и снег попал на лицо малыша, оставив ссадины на щеке и носике. Отец ребенка отделался испугом», — сообщается в паблике.

URA.RU направило запрос в администрацию Кургана с вопросом какая управляющая компания обслуживает дом, а также какое наказание грозит коммунальщикам, которые не выполняют своих обязанностей, и контролирует ли процесс уборки снега с кровель мэрия. Ответ на момент публикации не был получен.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Кургане снег с крыши дома упал на отца и его ребенка в коляске. Об этом сообщил пользователь соцсети «ВКонтакте», пожелавший остаться анонимным. Об инциденте он написал в группу «ЧП Курган». «3 января в 16:30 по ул. Криволапова, 24а с крыши магазина „К&Б“ сошел снег на стоящую рядом коляску и мужчину, отца восьмимесячного ребенка. Ребенок жив, капор коляски прогнулся и снег попал на лицо малыша, оставив ссадины на щеке и носике. Отец ребенка отделался испугом», — сообщается в паблике. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана с вопросом какая управляющая компания обслуживает дом, а также какое наказание грозит коммунальщикам, которые не выполняют своих обязанностей, и контролирует ли процесс уборки снега с кровель мэрия. Ответ на момент публикации не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...