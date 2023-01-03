03 января 2023
02 января 2023

Курганцам рассказали о напитках, которые защитят от ОРВИ

Курганский Роспотребнадзор: от простуд защитит компот и чай
© Служба новостей «URA.RU»
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Чай. Клипарт. Курган, чай, чашка, чаепитие
Курганцев от простуды спасет чай Фото:

Санитарные врачи в Курганской области от простуд и ОРВИ советуют пить чай с облепихой, компот из сухофруктов и еще ряд напитков. Информация об этом размещена на сайте областного Роспотребнадзора.

«Горячие напитки из полезных фруктов, ягод и даже орехов — отличный вариант для тех, кто не хочет потом принимать таблетки», — говорится в сообщении ведомства. Далее приводятся рецепты напитков, которые содержат в себе витамины, помогающие в профилактике простудных заболеваний.

Так, можно сделать чай с облепихой и имбирем, который желательно натереть на крупной терке. После наливания кипятка напитку нужно дать настояться. В компот их черной смородины, помимо ягод медики советуют добавить корицу, бадьян, гвоздику и изюм. Сбитень с брусникой станет более полезным при добавлении меда. В зеленый чай с кедровыми орешками (около 15 шт. на чайник, предварительно надо размять) можно добавить мяту.

В клюквенный пунш нужно добавить корицу и мускатный орех. Взвар из сухофруктов можно сделать с чабрецом и медом, причем напиток не надо варить, а дать настоять не менее 3 часов. Кроме того, курганцы могут сделать чай с калиной и лимоном, а также компот с фейхоа и айвы.

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Санитарные врачи в Курганской области от простуд и ОРВИ советуют пить чай с облепихой, компот из сухофруктов и еще ряд напитков. Информация об этом размещена на сайте областного Роспотребнадзора. «Горячие напитки из полезных фруктов, ягод и даже орехов — отличный вариант для тех, кто не хочет потом принимать таблетки», — говорится в сообщении ведомства. Далее приводятся рецепты напитков, которые содержат в себе витамины, помогающие в профилактике простудных заболеваний. Так, можно сделать чай с облепихой и имбирем, который желательно натереть на крупной терке. После наливания кипятка напитку нужно дать настояться. В компот их черной смородины, помимо ягод медики советуют добавить корицу, бадьян, гвоздику и изюм. Сбитень с брусникой станет более полезным при добавлении меда. В зеленый чай с кедровыми орешками (около 15 шт. на чайник, предварительно надо размять) можно добавить мяту. В клюквенный пунш нужно добавить корицу и мускатный орех. Взвар из сухофруктов можно сделать с чабрецом и медом, причем напиток не надо варить, а дать настоять не менее 3 часов. Кроме того, курганцы могут сделать чай с калиной и лимоном, а также компот с фейхоа и айвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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