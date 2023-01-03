03 января 2023
02 января 2023

Жители города ЯНАО вынуждены копать снег, чтобы выйти из дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежная погода в Екатеринбурге, уборка снега, скамейка, дворник
Жители жалуются, что коммунальщики не чистят снег Фото:

Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на коммунальщиков, которые не убирают снег. Как сообщила в соцсетях местная жительница Галина Лугинина, ей приходится копать снег, чтобы выйти из дома.

«Вопрос на засыпку: у дворников каникулы или актировка? Я понимаю, что снега навалило очень много, я откапываюсь два раза в день, иначе из дома не выйти. Как другие поживают?» — написала горожанка в одной из местных групп.

Горожане в комментариях отнеслись с юмором к жалобе автора. Некоторые отметили, что в такую погоду необходимо сидеть дома. «Другие просто сидят дома», — отметил Павел Мельник. «В Салехарде дворники тоже отдыхают. С лестниц можно кататься вместо горок», — добавила Кристина Шмойлова.

В мэрии жителям посоветовали обращаться в управляющие компании и звонить в диспетчерскую службу. «Как часто должна выполняться очистка, указано в договоре управления домом. У диспетчера управляющей компании, услуги которой оплачиваете вы и ваши соседи, можно узнать, когда по графику будет проведена очистка двора», — сказали там.

Ранее сообщалось, что в Салехарде коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Также синоптики предупреждали жителей ЯНАО о сильном ветре и морозе.

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Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на коммунальщиков, которые не убирают снег. Как сообщила в соцсетях местная жительница Галина Лугинина, ей приходится копать снег, чтобы выйти из дома. «Вопрос на засыпку: у дворников каникулы или актировка? Я понимаю, что снега навалило очень много, я откапываюсь два раза в день, иначе из дома не выйти. Как другие поживают?» — написала горожанка в одной из местных групп. Горожане в комментариях отнеслись с юмором к жалобе автора. Некоторые отметили, что в такую погоду необходимо сидеть дома. «Другие просто сидят дома», — отметил Павел Мельник. «В Салехарде дворники тоже отдыхают. С лестниц можно кататься вместо горок», — добавила Кристина Шмойлова. В мэрии жителям посоветовали обращаться в управляющие компании и звонить в диспетчерскую службу. «Как часто должна выполняться очистка, указано в договоре управления домом. У диспетчера управляющей компании, услуги которой оплачиваете вы и ваши соседи, можно узнать, когда по графику будет проведена очистка двора», — сказали там. Ранее сообщалось, что в Салехарде коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Также синоптики предупреждали жителей ЯНАО о сильном ветре и морозе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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