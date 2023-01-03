Жители города ЯНАО вынуждены копать снег, чтобы выйти из дома

04 января 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Жители жалуются, что коммунальщики не чистят снег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на коммунальщиков, которые не убирают снег. Как сообщила в соцсетях местная жительница Галина Лугинина, ей приходится копать снег, чтобы выйти из дома. «Вопрос на засыпку: у дворников каникулы или актировка? Я понимаю, что снега навалило очень много, я откапываюсь два раза в день, иначе из дома не выйти. Как другие поживают?» — написала горожанка в одной из местных групп. Горожане в комментариях отнеслись с юмором к жалобе автора. Некоторые отметили, что в такую погоду необходимо сидеть дома. «Другие просто сидят дома», — отметил Павел Мельник. «В Салехарде дворники тоже отдыхают. С лестниц можно кататься вместо горок», — добавила Кристина Шмойлова. В мэрии жителям посоветовали обращаться в управляющие компании и звонить в диспетчерскую службу. «Как часто должна выполняться очистка, указано в договоре управления домом. У диспетчера управляющей компании, услуги которой оплачиваете вы и ваши соседи, можно узнать, когда по графику будет проведена очистка двора», — сказали там. Ранее сообщалось, что в Салехарде коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Также синоптики предупреждали жителей ЯНАО о сильном ветре и морозе.

Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на коммунальщиков, которые не убирают снег. Как сообщила в соцсетях местная жительница Галина Лугинина, ей приходится копать снег, чтобы выйти из дома. «Вопрос на засыпку: у дворников каникулы или актировка? Я понимаю, что снега навалило очень много, я откапываюсь два раза в день, иначе из дома не выйти. Как другие поживают?» — написала горожанка в одной из местных групп. Горожане в комментариях отнеслись с юмором к жалобе автора. Некоторые отметили, что в такую погоду необходимо сидеть дома. «Другие просто сидят дома», — отметил Павел Мельник. «В Салехарде дворники тоже отдыхают. С лестниц можно кататься вместо горок», — добавила Кристина Шмойлова. В мэрии жителям посоветовали обращаться в управляющие компании и звонить в диспетчерскую службу. «Как часто должна выполняться очистка, указано в договоре управления домом. У диспетчера управляющей компании, услуги которой оплачиваете вы и ваши соседи, можно узнать, когда по графику будет проведена очистка двора», — сказали там. Ранее сообщалось, что в Салехарде коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Также синоптики предупреждали жителей ЯНАО о сильном ветре и морозе.