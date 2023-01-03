03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023

Коммунальщиков в городе ЯНАО перевели на экстренный режим из-за сильного ветра

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Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил мэр Фото:

Коммунальные службы в Салехарде (ЯНАО) перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский.

«Уважаемые салехардцы, синоптики прогнозируют понижение температуры и усиление ветра. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — написал он.

Градоначальник уточнил, что на сегодняшний день в уборке снега задействовано 20 единиц техники, 5 рабочих и 42 дворника. Также в случае проблем мэр призвал горожан обращаться в диспетчерскую службу.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО придут морозы до — 40 градусов. В некоторых районах ветер может достигнуть 17 метров в секунду.

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Коммунальные службы в Салехарде (ЯНАО) перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский. «Уважаемые салехардцы, синоптики прогнозируют понижение температуры и усиление ветра. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — написал он. Градоначальник уточнил, что на сегодняшний день в уборке снега задействовано 20 единиц техники, 5 рабочих и 42 дворника. Также в случае проблем мэр призвал горожан обращаться в диспетчерскую службу. Ранее сообщалось, что в ЯНАО придут морозы до — 40 градусов. В некоторых районах ветер может достигнуть 17 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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