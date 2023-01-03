Коммунальщиков в городе ЯНАО перевели на экстренный режим из-за сильного ветра

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил мэр
Коммунальные службы в Салехарде (ЯНАО) перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский.
«Уважаемые салехардцы, синоптики прогнозируют понижение температуры и усиление ветра. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — написал он.
Градоначальник уточнил, что на сегодняшний день в уборке снега задействовано 20 единиц техники, 5 рабочих и 42 дворника. Также в случае проблем мэр призвал горожан обращаться в диспетчерскую службу.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО придут морозы до — 40 градусов. В некоторых районах ветер может достигнуть 17 метров в секунду.
Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».