Володин назвал Меркель виновницей конфликта на Украине

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин считает экс-канцлера Германии виновницей конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель — виновница конфликта на Украине. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Именно Меркель и [Франсуа] Олланд (экс-президент Франции — прим. URA.RU) — фигуры, которые, саботировав Минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине», — заявил Володин. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале спикера Госдумы.

Ранее Меркель заявляла, что Минские соглашения, участником которых была Россия, были подписаны для того, чтобы помочь Украине. Экс-канцлер Германии пояснила, что таким образом украинская сторона могла «выиграть время» и усилить свое вооружение.

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель — виновница конфликта на Украине. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Именно Меркель и [Франсуа] Олланд (экс-президент Франции — прим. URA.RU) — фигуры, которые, саботировав Минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине», — заявил Володин. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале спикера Госдумы. Ранее Меркель заявляла, что Минские соглашения, участником которых была Россия, были подписаны для того, чтобы помочь Украине. Экс-канцлер Германии пояснила, что таким образом украинская сторона могла «выиграть время» и усилить свое вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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