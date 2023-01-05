Володин назвал Меркель виновницей конфликта на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель — виновница конфликта на Украине. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Именно Меркель и [Франсуа] Олланд (экс-президент Франции — прим. URA.RU) — фигуры, которые, саботировав Минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине», — заявил Володин. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале спикера Госдумы.
Ранее Меркель заявляла, что Минские соглашения, участником которых была Россия, были подписаны для того, чтобы помочь Украине. Экс-канцлер Германии пояснила, что таким образом украинская сторона могла «выиграть время» и усилить свое вооружение.
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель — виновница конфликта на Украине. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Именно Меркель и [Франсуа] Олланд (экс-президент Франции — прим. URA.RU) — фигуры, которые, саботировав Минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине», — заявил Володин. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале спикера Госдумы. Ранее Меркель заявляла, что Минские соглашения, участником которых была Россия, были подписаны для того, чтобы помочь Украине. Экс-канцлер Германии пояснила, что таким образом украинская сторона могла «выиграть время» и усилить свое вооружение.