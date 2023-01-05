Володин назвал Меркель виновницей конфликта на Украине

05 января 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин считает экс-канцлера Германии виновницей конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-канцлер Германии Ангела Меркель — виновница конфликта на Украине. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Именно Меркель и [Франсуа] Олланд (экс-президент Франции — прим. URA.RU) — фигуры, которые, саботировав Минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине», — заявил Володин. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале спикера Госдумы. Ранее Меркель заявляла, что Минские соглашения, участником которых была Россия, были подписаны для того, чтобы помочь Украине. Экс-канцлер Германии пояснила, что таким образом украинская сторона могла «выиграть время» и усилить свое вооружение.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель — виновница конфликта на Украине. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Именно Меркель и [Франсуа] Олланд (экс-президент Франции — прим. URA.RU) — фигуры, которые, саботировав Минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине», — заявил Володин. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале спикера Госдумы. Ранее Меркель заявляла, что Минские соглашения, участником которых была Россия, были подписаны для того, чтобы помочь Украине. Экс-канцлер Германии пояснила, что таким образом украинская сторона могла «выиграть время» и усилить свое вооружение.