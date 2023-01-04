04 января 2023
03 января 2023

Пермяки массово жалуются на неубранный снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Пермь, снег, уборка снега, автобус, остановка автобусная
Дороги расчистили, а снежные кучи в городе не убрали, сообщают пермяки Фото:

Пермяки массово жалуются на кучи снега, которые остаются после расчистки дороги и тротуаров. Они мешают ходить и ездить по городу. Сообщения с фотографиями жители оставляют на портале «Управляем вместе».

«По всей улице Макаренко невозможно ездить, дорога все уже и уже! Легковые автомобили уже еле разъезжаются! Когда приведут дорогу в порядок? Почему весь снег сгребают на обочину где припаркованы авто? Когда будут вывозить снег?», — указал житель Перми.

Подобные сообщения поступают с разных улиц и районов города — улица КИМ, Парковый проспект, улицы Сибирская, Леонова, Чкалова, Северная дамба. Также за последние два дня много жалоб поступило на неубранный снег на уличных лестницах, у пешеходных переходов, платных парковках, тротуарах.

Ранее URA.RU рассказывало, что жалобы пермяков в интернете на плохо расчищенные от снега дороги в городе стали поводом для реакции со стороны прокуратуры. О проблемах в сети рассказали жители микрорайонов Ива, Ива-Спортивная и Запруд-2.

Огромная снежная куча на обочине по улице Тургенева
Не расчищенная платная парковка на улице Сибирской
Снежные кучи на обочинах на улице КИМ

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Пермяки массово жалуются на кучи снега, которые остаются после расчистки дороги и тротуаров. Они мешают ходить и ездить по городу. Сообщения с фотографиями жители оставляют на портале «Управляем вместе». «По всей улице Макаренко невозможно ездить, дорога все уже и уже! Легковые автомобили уже еле разъезжаются! Когда приведут дорогу в порядок? Почему весь снег сгребают на обочину где припаркованы авто? Когда будут вывозить снег?», — указал житель Перми. Подобные сообщения поступают с разных улиц и районов города — улица КИМ, Парковый проспект, улицы Сибирская, Леонова, Чкалова, Северная дамба. Также за последние два дня много жалоб поступило на неубранный снег на уличных лестницах, у пешеходных переходов, платных парковках, тротуарах. Ранее URA.RU рассказывало, что жалобы пермяков в интернете на плохо расчищенные от снега дороги в городе стали поводом для реакции со стороны прокуратуры. О проблемах в сети рассказали жители микрорайонов Ива, Ива-Спортивная и Запруд-2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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