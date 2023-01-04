Дороги расчистили, а снежные кучи в городе не убрали, сообщают пермяки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермяки массово жалуются на кучи снега, которые остаются после расчистки дороги и тротуаров. Они мешают ходить и ездить по городу. Сообщения с фотографиями жители оставляют на портале «Управляем вместе».

«По всей улице Макаренко невозможно ездить, дорога все уже и уже! Легковые автомобили уже еле разъезжаются! Когда приведут дорогу в порядок? Почему весь снег сгребают на обочину где припаркованы авто? Когда будут вывозить снег?», — указал житель Перми.

Подобные сообщения поступают с разных улиц и районов города — улица КИМ, Парковый проспект, улицы Сибирская, Леонова, Чкалова, Северная дамба. Также за последние два дня много жалоб поступило на неубранный снег на уличных лестницах, у пешеходных переходов, платных парковках, тротуарах.

Ранее URA.RU рассказывало, что жалобы пермяков в интернете на плохо расчищенные от снега дороги в городе стали поводом для реакции со стороны прокуратуры. О проблемах в сети рассказали жители микрорайонов Ива, Ива-Спортивная и Запруд-2.

Огромная снежная куча на обочине по улице Тургенева «Управляем вместе»

Не расчищенная платная парковка на улице Сибирской «Управляем вместе»