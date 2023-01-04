Пермяки массово жалуются на кучи снега, которые остаются после расчистки дороги и тротуаров. Они мешают ходить и ездить по городу. Сообщения с фотографиями жители оставляют на портале «Управляем вместе».
«По всей улице Макаренко невозможно ездить, дорога все уже и уже! Легковые автомобили уже еле разъезжаются! Когда приведут дорогу в порядок? Почему весь снег сгребают на обочину где припаркованы авто? Когда будут вывозить снег?», — указал житель Перми.
Подобные сообщения поступают с разных улиц и районов города — улица КИМ, Парковый проспект, улицы Сибирская, Леонова, Чкалова, Северная дамба. Также за последние два дня много жалоб поступило на неубранный снег на уличных лестницах, у пешеходных переходов, платных парковках, тротуарах.
Огромная снежная куча на обочине по улице Тургенева
«Управляем вместе»
Не расчищенная платная парковка на улице Сибирской
«Управляем вместе»
Снежные кучи на обочинах на улице КИМ
«Управляем вместе»
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Пермяки массово жалуются на кучи снега, которые остаются после расчистки дороги и тротуаров. Они мешают ходить и ездить по городу. Сообщения с фотографиями жители оставляют на портале «Управляем вместе». «По всей улице Макаренко невозможно ездить, дорога все уже и уже! Легковые автомобили уже еле разъезжаются! Когда приведут дорогу в порядок? Почему весь снег сгребают на обочину где припаркованы авто? Когда будут вывозить снег?», — указал житель Перми. Подобные сообщения поступают с разных улиц и районов города — улица КИМ, Парковый проспект, улицы Сибирская, Леонова, Чкалова, Северная дамба. Также за последние два дня много жалоб поступило на неубранный снег на уличных лестницах, у пешеходных переходов, платных парковках, тротуарах. Ранее URA.RU рассказывало, что жалобы пермяков в интернете на плохо расчищенные от снега дороги в городе стали поводом для реакции со стороны прокуратуры. О проблемах в сети рассказали жители микрорайонов Ива, Ива-Спортивная и Запруд-2.