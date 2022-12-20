В Перми прокуратура вмешалась в плохую уборку снега в городе

Прокуратура взяла на контроль расчистку снега в Мотовилихинском районе Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жалобы пермяков в интернете на плохо расчищенные от снега дороги в городе стали поводом для реакции со стороны прокуратуры. О проблемах в сети рассказали жители микрорайонов Ива, Ива-Спортивная и Запруд-2. Горожане отмечали, что заваленные снегом дороги вызвали проблемы с транспортной доступностью. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«В рамках проведенного мониторинга установлено, что в связи с ненадлежащей расчисткой автомобильных дорог Мотовилихинского района от снега было затруднено движение общественного транспорта. По результатам проверки, а также анализа причин и условий сложившейся ситуации, прокурором района внесены представления главе администрации Мотовилихинского района города Перми, а также директору подрядной организации», — поясняет пресс-служба прокуратуры. Сейчас власти обязаны устранить допущенные нарушения.

В Перми всего за несколько дней выпало больше месячной нормы осадков. Последствия аномальных снегопадов власти устраняют до сих пор. Работа коммунальных служб вызвала нарекания со стороны губернатора края Дмитрия Махонина. После этого глава Перми Алексей Демкин заявил, что власти усилят работу по уборке и вывозу снега в городе. В пермской гордуме предложили не оплачивать подрядчикам муниципальные контракты за плохую уборку улиц от снега.